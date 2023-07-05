王金平成立侯友宜後援會 直言郭台銘參選當然有影響

立法院前院長王金平今晚舉辦「厚友宜後援會」成立大會，超過150位前現任立委出席，力挺國民黨總統參選人侯友宜。對於鴻海創辦人郭台銘傳出要獨立參選，王金平直言，當然是有影響。王也說，要整合，總是要有時間、氣氛，還有當時的各種條件在，能夠達到最後的整合就是因緣成熟了。

今晚盛會，新黨前主席郁慕明也受邀。王金平表示，以深藍做基礎，再擴大到各個層面。國民黨前主席洪秀柱被安排在侯友宜座位旁，王說，尊重她當過主席，也當過副院長，恭請她坐最主要的陪賓位子，也是應該的。

國民黨立委傅崐萁、陳玉珍今晚缺席。王金平說，事情要達到100%，要達到完美是不太可能的，至少已經達到他心中所想的一個陣容出現，他已經非常滿意。

王金平今天上午提到因緣還沒成熟，因緣指的是侯友宜的民調要往上拉嗎？王說，不一定，侯友宜要提升民調，要努力的方向很多，因緣成熟是指很多面向要達到成熟的程度，「你要去整合一個人，或是拜託一個人，總是要有時間、氣氛，還有當時的各種條件在，能夠達到最後整合就是因緣成熟了」。