【重磅快評】國安局長老實說 還了侯友宜一個公道

國安局長蔡明彥今天受訪，指國安單位今年上半年搜報的假訊息有1800件。提到兩岸兵凶戰危，他直接了當地的「中共要發動戰爭，能力還不夠」。如果蔡明彥說的不是事實，假訊息件數恐怕要再加一件；如果是事實，國民黨總統參選人侯友宜昨天說他當選後確定兩岸穩定和平，就恢復4個月兵役，何錯之有？綠委這一兩天批侯，恐有配合中共認知作戰之嫌。

蔡明彥表示，中共上半年對台認知作戰重點在塑造「兵兇戰危」氣氛，並分化台灣跟國際友盟合作，下半年則透過假訊息聚焦台灣內部政策討論，如風電、缺蛋等農業供銷問題，中共透過假訊息操弄帶風向，使台灣選舉過程陷入政策辯論，加深社會對立。

重點部分是提到兩岸的戰爭與和平，他說，有人主觀上或許認為目前兩岸是兵凶戰危，但以情報機構來說，客觀狀況，就現階段來說，中共要發動戰爭，能力還不夠，畢竟發動戰爭成本非常高，發生的可能不高、中國大陸能力也還不夠，在中國大陸還沒有能力之前，醞釀的是恫嚇，不是侵略。

對照這兩天火熱的2024選戰話題，國民黨總統參選人侯友宜昨天受訪表示，若他當選總統，在確定兩岸穩定和平後，會恢復為4個月役期；綠營好像撿到寶似的，綠委們砲聲隆隆，王定宇指這根本罔顧中共威脅，為選舉犧牲國家安全。劉世芳批侯友宜這種說法完全不合邏輯、不顧台灣主權。蔡適應甚至揶揄侯友宜「這是跟共產黨說好的嗎？」。

漫天砲火中，國安局長蔡明彥今天恰好出來受訪，暢談中共的認知作戰，還明確表示「中共要發動戰爭，能力還不夠」，一時之間，各媒體爭相報導，成了頭條新聞。但細聽蔡明彥的說法，如果他說的是實話，他不僅重重打了綠委們耳光，更是還了侯友宜一個公道。

這邏輯很簡單，如果蔡明彥說「中共要發動戰爭，能力還不夠」不是真的，那就是假訊息，事實上中共是有發動戰爭的能力，但國安局口口聲聲說要打擊假訊息， 但局長卻公然散佈假訊息，這不是很諷刺嗎？

但，如果蔡明彥說的是真話，中共的確沒有能力發動兩岸戰爭，那延長役期政策的正當性就會受到挑戰及質疑，綠委長久以來渲染中共威脅、製造戰爭氣氛，豈非是唱和中共的認知作戰來恫嚇台灣人民？難道這也是跟共產黨說好的嗎？當然，我們還是要再問一下蔡局長：到底說的是真話？還是假話？