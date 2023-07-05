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賴清德投書闡述和平4大支柱 王婉諭：保台不能只靠抗中

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨主席、總統參選人賴清德。記者杜建重／攝影
民進黨主席、總統參選人賴清德。記者杜建重／攝影

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，闡述和平4大支柱，時代力量黨主席王婉諭表示，保台不能只靠抗中，應該重視全民國防，不能忽視低薪、高房價的問題，這樣才能真正鞏固，並且展現台灣自我防衛的決心。

時代力量下午發布新聞稿指出，民進黨主席賴清德投書外媒，談及國防、經濟、民主夥伴及穩定兩岸等維護台海和平的「四大支柱」，印證時代力量不斷強調的「保台不只靠抗中」，時代力量黨主席王婉諭表達肯定。

不過，王婉諭說，賴清德應該更加重視落實全民國防，不能忽視高經濟成長率下的低薪高房價，如此才能真正鞏固、展現台灣自我防衛的決心。

王婉諭指出，總結賴清德的保台四大支柱，對內提升台灣人民的民主信心與防衛能力，對外以穩定訴求爭取國際支持，這些方向都相當正確，其中對內的兩大支柱要能夠真正發揮效果，必須對目前的問題對症下藥，而非滿足於政府華麗的文宣辭藻。

王婉諭舉例，國防部對於全民國防的官僚思維依舊嚴重，不僅「全動法」、「民防法」仍然停留在兩蔣時期的觀念，針對各國為了強化民間國防意識的戰略溝通，國防部也依舊拒絕跟上國際潮流，賴清德如果要重視民防，應該承諾會勇於領導國防部跳出窠臼。

王婉諭表示，台灣近年的經濟成長是事實，但是實質薪資倒退、房價飆升同樣真實，凸顯經濟成長果實的分配嚴重不均，青年貧窮就是重災區，賴清德所宣稱的幫勞工加薪，恐怕尚未兌現。

王婉諭也說，賴清德如果要強化台灣人民防衛民主的決心，必須讓台灣的民主願意面對、回應這些基本問題，而賴清德如果要強化經濟支柱，勞動權益和居住正義絕對不能缺席。

王婉諭強調，時代力量始終認為，保台不能只靠抗中，對外爭取支持、對內厚植國力必須並進，作為對國家忠誠的在野黨，時代力量會支持任何捍衛台灣主權的政策，同時也會強力監督內政缺失，以督促政府真正回應人民需要，真正提升台灣人民捍衛國家的決心與能力。

時代力量 王婉諭 賴清德

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