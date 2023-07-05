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黃國昌控雜糧基金會騙錢 綠委嗆：儘管放馬過來

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委蘇治芬。圖／本報資料照片
民進黨立委蘇治芬。圖／本報資料照片

時代力量前立委黃國昌今天指控，雜糧基金會縱容自家人拿農糧署活動照片騙錢，民進黨立委蘇治芬說，雜糧基金會董事長林源泉喜歡請朋友吃飯、喝小海，絕對不會挖公錢遂行私人目的，「黃國昌儘管放馬過來」。

黃國昌上午在臉書發文指出，雜糧基金會縱容自家人拿農糧署活動照片騙錢，林源泉在2021年給了「台灣原藝創新發展協會」一個「國產雜糧電商平台媒合與行銷推廣計畫」（54.8萬），計畫主辦人就是林源泉當時在雲林縣政府的下屬、蘇治芬的新聞處長莊淑妃。

蘇治芬下午發表聲明表示，自己被黃國昌批評得莫名其妙，只是因為林源泉是她的舊識、舊部屬，林源泉人人好，喜歡請朋友吃飯、喝小海，這都是「通人知」的事情，但是絕對不會挖公錢去遂行私人目的。

蘇治芬指出，自己回到雲林參選多次，林源泉未曾為她募過一毛錢，因為林源泉不好意思跟朋友開口，「這是他的缺點也是他的優點，他的缺點常常被我唸；他的優點是理念相當清晰，不愛錢，會照顧朋友而已」。

蘇治芬強調，雜糧基金會或許有做不好的地方，林源泉應該被批評，「黃國昌，你儘管批，但基金會的活動，我沒參與也沒出席，結案報告用了我的照片，這點我就覺得基金會管控不佳，做的不好，該批評。」

蘇治芬說，自己覺得應該就事論事，「怎麼會跟我和我的什麼樁腳有關」，因為她沒有在經營派系，哪來的樁不樁腳，「去你的，有本事，去挑戰雲林的大尾黑金，不用浪費力氣打林源泉這種小咖。」

蘇治芬指出，台灣雜糧主要落在雲林、嘉義一帶，雜糧基金會有計劃的合作對象在雲林，沒有什麼不對，但是不代表這些都跟她有關聯，況且自己沒有參加這些活動，黃國昌的指控真是谷歌搜尋後，剪刀漿糊堪稱白目。

蘇治芬說，黃國昌隨意指控的這些雲林在地合作社，有許多高學歷的北漂學子，願意回到家鄉務農，他們在田間努力耕作，希望能夠對抗大盤商對農產品價格的掌控，要讓台灣農作雜糧的利潤可以真正回到農民身上。這些努力她都看在眼裡，但是黃國昌不分青紅皂白地抹黑，根本是否定、扼殺這些青農的努力，對台灣農業沒有任何正向幫助。

蘇治芬表示，希望這些政治抹黑、政治操作必須停止，因為無的放矢的抹黑，只會牽連無辜的人，「尤有甚者，更重要的：內部資料外洩被拿來做政治批鬥，機關內部也必須警覺，避免類似的狀況再度發生。」黃國昌要做什麼聲量鋪陳，自己都沒有意見，但是用這種手法不太專業，「剩下幾天，去好好投廣告募款，都比這樣格調高一點。」

黃國昌 蘇治芬 雲林

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