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民進黨修正「性騷懲戒辦法」 賴清德：執政黨以身作則

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨主席賴清德今天表示，對於性騷擾議題，民進黨作為執政黨，要以身作則，以高於現有法規的標準，來修改當前的「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」，未來將定期舉辦不同主題的性平課程，強化主管處理知能、員工的自主與應對教育，真正成為性別友善的職場環境。

民進黨中執會今天通過修正「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」，民進黨發言人張志豪轉述賴清德談話，賴清德表示，這次修正的重點包含民進黨主管與黨工，在發現自己或同事遭受性騷擾時的因應方式，明文規定主管的通報義務，鼓勵通報，並在既有的內部向性平部主任申訴的管道外，增設外部申訴管道，同時，在知悉性騷擾申訴事件後，黨部立即導入心理支持與法律服務的協助，其費用由黨部支付。

賴清德表示，民進黨作為執政黨，除了積極研擬修法外，更以身作則，以優於現有法規更高的標準來修改當前的處理辦法。未來民進黨也將定期舉辦不同主題的性平課程，強化主管對性平騷擾樣態，與性平案件的處理知能，加強員工在職場性騷擾上的自主與應對教育，讓民進黨真正成為一個性別友善的職場環境，另外，也敬請黨團全力支持臨時會針對「性平三法」的修法，為台灣建立一個更友善的職場環境。

民進黨 性騷擾 賴清德

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