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美國在台協會AIT規畫擴建 蔣萬安：將辦座談會說明

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出訪新加坡前受訪。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出訪新加坡前受訪。圖／北市府提供

美國在台協會AIT）台北辦事處規畫擴建，經台北市政府評估，將把鄰近的原內湖國中金湖校區用地，變更為機關用地。台北市都發局公告，下周三12日將舉辦座談會，向居民說明。對此，台北市長蔣萬安指出，該案在108年就已定案，教育局會積極地跟外交部溝通。

蔣萬安上午出訪新加坡前受訪，媒體詢問美國在台協會擴建要用到內湖國中金湖校區的用地，引發當地民眾的反彈，蔣萬安說，該案在108年就已定案，教育局會積極地跟外交部溝通，外交部也計畫在7月中旬舉辦地方說明會，加強跟地方的溝通和說明。

台北市議員游淑慧表示，原本信義路AIT舊館僅約2公頃，目前新館已佔地6.5公頃，建築面積約1萬5千平方米，但AIT欲擴建的基地，主要是國有地，中央持份高達97%，前柯文哲在上任後，曾有意將此處納入公共住宅基地，盼興建近1千戶的公宅，但AIT關心過公宅計畫後，最後公宅案就不了了之。

美國在台協會 外交部 AIT 蔣萬安 柯文哲

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