黃國昌稱23筆不動產為種菜畸零地 綠議員張錦豪踢爆有停車場

時代力量前立委黃國昌將於7月16日與館長陳之漢在凱達格蘭大道辦「公平正義救台灣」，但黃國昌名下登記23筆土地與房產被質疑居住正義喊假的，黃國昌前天稱全部是種菜的畸零地，新北市議員張錦豪今在臉書踢爆其中兩筆農牧用地被做為停車場使用。城鄉局表示若查證屬實最重罰30萬。

黃國昌日前稱自己名下23筆不動產，土地都是種菜畸零地，新北市議員張錦豪今在臉書表示，黃國昌號召大家為居住正義上凱道遊行，但名下23筆土地經比對，卻發現停車場跟荒地，其中汐止區水源段162地號（黃國昌女兒持有）163地號（黃國昌持有）大約20至25個停車位，如果以3000元每月計算，平均月收6至7萬。

張錦豪質疑說這兩塊土地約300坪，質疑沒有申請停車場登記證、所以沒有繳稅。屬於都市計畫區內的保護區用地，已違反土地使用，如檢舉應將現況恢復農牧用地原狀，也就是不能有水泥鋪面且可能有違建物存在。

城鄉局對此表示，經查汐止區水源段162地號土地為汐止都市計畫範圍內之「保護區」，同地段163地號土地為「道路用地」。市府於昨日接獲民眾陳情，後續將速與相關單位至現地會勘，倘確屬作為停車場使用，且未向主管機關進行合法申請，城鄉局將依都市計畫法79條裁處，最重可裁罰6至30萬罰鍰。

農業局則表示，依議員臉書反映事項，經查詢汐止區水源段162地號土地使用分區為都市計畫區保護區，再依照片顯示現場有鋪面及停車使用，後續將邀集相關單位前往會勘釐清。另依「新北市政府各機關處理一行為違反數行政法規定案件權責劃分及作業程序」將由行業主管機關辦理。