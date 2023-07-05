曾銘宗：賴清德投書提和平計畫 為掃除台獨工作者疑慮

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，揭櫫四項支柱的和平計畫，包含強化台灣威懾能力、建構經濟安全，與全球民主國家建立夥伴關係、務實一致地支持兩岸現狀。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，賴清德是為了選舉考量，掃除賴是台獨務實工作者的疑慮。

曾銘宗說，賴清德投書歸投書，賴是為了選舉的策略考量，想掃除賴是一個台獨的務實工作者的疑慮，讓全民安心，讓美國解除疑慮，恐怕只是選舉考量。

曾銘宗指出，賴清德在民國106年9月26日於立法院詢答時說，「我是主張台灣獨立的政治工作者，我也曾經在台南市議會講過，不管我擔任哪一個職務，我都不會改變。」賴清德已經在國會殿堂強調不會改變，現在只是選舉的說法，不然不是自己打臉嗎？