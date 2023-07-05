「無良公關公司」不起訴 徐巧芯批：北檢挺側翼

去年選舉期間，網路瘋傳貼文，聲稱藍營找人跟拍與攻擊民進黨台北市長候選人陳時中，國民黨北市議員徐巧芯對轉貼粉專「無良公關公司」及107名網友提告；台北地檢署認為罪證不足，對粉專經營人陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲做出不起訴處分。徐巧芯回應，等收到不起訴書會聲請再議，還指控「北檢挺側翼」

對此，徐巧芯今發文表示，自己和律師根本還沒收到不起訴書，新聞就這麼詳盡了，所以目前也是看新聞才知道。她說自己作為當事人，根本沒有被粉專「詢問」，側翼造謠就開始了，請問粉專是如何「查證」的？問誰？第一次看到那張圖片就已經被瘋狂轉傳，「到底誰跟我查證？看到鬼喔？」

徐巧芯說，檢察官若認為文件上的簽名與本人一致就可以到處散播，不就是鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？那張圖片甚至很明顯都歪掉了是P上去的。她還提到，有一個「阿中競辦」沒有被寫在新聞裡，就來看看檢察官到底有沒有去調查。

徐巧芯指控，北檢挺側翼，不想動搖國本不意外，包含先前立委陳琬惠也有踢爆過「北檢跟某週刊的關係」，完全不管偵查不公開。她說自己不告發就是默許這種行為在網路蔓延，任何反對側翼造謠抹黑的人都必須奮勇而上。等收到不起訴書以後會聲請再議，所以這件事還沒有結束，最後嗆「哥布林不用開心太早」

Facebook粉專「無良公關公司」去年11月9日貼出一份文件，指國民黨找狗仔跟拍其他黨縣市候選人行程，用以網路攻擊與製造仇恨，文件中還有蔣萬安、徐巧芯等藍營人士的簽名，徐巧芯事後向粉專與107位網友提告。

北檢調查後發現，該粉專收到爆料後有查證，且該來源不明的偽造文件上有簽名，字跡也與徐巧芯等人的簽名相符，由於罪證不足，檢方做出不起訴處分。