賴清德投書美媒提和平計畫 藍委：騙不了中國大陸

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，揭櫫四項支柱的和平計畫，包含強化台灣威懾能力、務實一致地支持兩岸現狀。國民黨立委李德維表示，民進黨可以騙台灣人，但騙不了中國大陸。

李德維說，賴清德是玩文字遊戲，大家都知道賴清德主張台獨去中。關於兩岸和平發展，國民黨講的是互不承認主權，互不否認治權，國民黨的兩岸政策，是真正能夠跟對岸達成共識的。賴清德也好、民進黨也好，是單方面的文宣，講白點就是自嗨。

李德維表示，過去國民黨有沒有加強中華民國的國防跟軍力，當然有，但國民黨不會盲目，找出解決兩岸問題的方法，民進黨只是空口說白話，無法達成跟對岸的共識。民進黨可以騙台灣人，但騙不了中國大陸。