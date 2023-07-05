王鴻薇轟抗中保台大翻車 民進黨團：汙名化中東歐投資

國民黨立委王鴻薇今天揭露，國發會「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，該廠原物料進口主要來自中國大陸，批評民進黨抗中保台大翻車。民進黨立法院黨團反諷，謝謝王鴻薇願意參加抗中保台大聯盟，但以偏概全，混淆視聽，汙名化中東歐投資機金，這樣不好，太過蓄意。

民進黨立院黨團副幹事長江永昌表示，中東投資基金融資受利業者要優先採購，並從台灣出貨，開拓我國歐洲供應鏈商機，兼顧國際經濟合作及我國業者商機互惠。

江永昌說，要申請中東歐投資基金業者有特定範圍，要有申請書、融資需求、經營展望跟還款能力，並經過金融專家審議才能同意放款，將來要依規定還款，融資案有加註條款要求要由台灣出貨，有助於台灣貿易出口，這是民主同盟國家推動經濟發展是很常見，透過經濟連結、合作，強化民主韌性。

江永昌強調，台商基地遍及兩岸，裡面有物件、原料、技術製程等重要性占比，全部要放進去考慮，用這樣方式指控政府，汙名化中東歐融資基金這樣不好，太過蓄意，以偏概全，混要視聽，希望不要傷及台灣在國際建立的友誼。

民進黨團強調，最重要一環是不能把台灣經濟都鎖在中國一個市場，要努力降低在世界經濟市場跟經濟貿易上的風險，王鴻薇所提中國原物料或材料，屬於全球供應鏈的一環，不要用政治方式看待經濟自由競爭論點。