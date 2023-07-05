柯文哲笑兵役政策是拔草政策 侯友宜：不用刻意扭曲

國民黨總統參選人侯友宜日前提出兵役在有「前提」的情況下有望恢復4個月，不過民眾黨主席柯文哲批侯友宜是拔草測風向，淪為笑柄。侯友宜表示，他現階段是支持兵役1年，但如果當選總統，會建立對話互信機制，兩岸穩定後，就有可能恢復4個月役期，外界不用刻意扭曲。

侯友宜說，他從來沒改口過，論述非常清楚，民進黨執政這幾年搞得兵凶戰危、瀕臨戰爭，不得不選擇兵役延長1年，他現階段是支持兵役延長1年，如果當選總統，會建立對話互信機制，在確定兩岸穩定後，就有可能恢復4個月役期，論述人當清楚，這段期間受到許多人刻意扭曲誤解、帶風向，他們下午競辦會清楚跟大家說完整說明。

另外，柯文哲還說侯友宜恐怕要與AIT來解釋。侯友宜則說，他已經說得非常清楚，論述很完整，也很清楚的說明過，大家不用刻意扭曲、誤解，他的選辦會好好說明。