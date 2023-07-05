謝龍介痛批國民黨內不團結 扯後腿如螃蟹效應

侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介，昨晚直播除籲團結，強調廷侯是自己應做的，一如4年多前挺韓國瑜也沒來拜託他幫忙，而從挺連戰到馬英九也是如此。他說，期待未來國民黨若與郭台銘的協商會有好結論，但若郭想獨立參選，民進黨一定會幫助，因為賴清德就可躺著選。

謝龍介說，上次總統大選他力挺韓國瑜，有人質疑他有拿到什麼好康的，這次挺侯，也有人有同樣質疑，他強調，一路挺連戰、馬英九、朱立倫、韓國瑜到侯友宜，是身為黨員應做的，對於這些說三道四的話，謝龍介不客氣地說「不要跟我說有的沒的」。他指，民進黨執政下，有政治人物沒品沒格、官商勾結，但到了選舉還是團結；反觀國民黨不團結，推出人選了有人不幫忙還猛批評，就如韓國瑜所說的扯後腿螃蟹效應。

「不在意別人說什麼，對得起支持者就好」，謝說，郭台銘在國民黨徵選作業中選輸後說要全力支持侯，以取得勝選，獲得很多掌聲，但現又傳出獨立參選的聲音，也期待國民黨如與郭協商，會有好結論。

他說，侯友宜以明確表達對92共識的立場，相信多數中間選民都聽得懂也會接受，不會被進黨把92共識妖魔成一國兩制，跟著去「培墓」。國民黨沒有防磚條款，7月23日黨代表會全力支持侯友宜。

謝龍介說，有人對他挺侯感奇怪，其實是「我挺賴清德，你們再來奇怪」，他表示，賴清德很假但很會包裝，民進黨有很多人反對賴，但沒人敢出來挑戰。謝說，若郭台銘要獨立參選，可連署，人數通過就可參選，相信民進黨一定會幫忙，賴清德就可躺著選。謝強調，選舉有如脫光光要接受百分百檢驗，並相信若真的拚下去，民進黨就會端出「大菜」伺候，接受選民檢驗。

謝表示，民調顯示，侯友宜從第1到第2、第3，賴清德從第2到第1，以及柯文哲從第3到第2，這都是自然現象，會有起有落，以他為例，參選台南市長時，民調數據顯示他的支持度只有15、16趴，賴清德超過60趴，但投票結果僅差4個多百分點，因此比賽要看結果。金溥聰上陣1周內，整個團隊運作已看到改變，民進黨一直打侯，就是怕侯友宜當選。。