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國民黨：立陶宛補助進私人公司疑點重重 蔡英文講清楚

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今天舉行「蔡英文拿『晶圓技術』換來台灣廠商受損？立陶宛補助進『私人公司』疑點重重！」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今天舉行「蔡英文拿『晶圓技術』換來台灣廠商受損？立陶宛補助進『私人公司』疑點重重！」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨立委王鴻薇直指蔡英文政府不顧外交單位反對，金援立陶宛、奉送半導體技術。國民黨今天舉行記者會，質疑補助立國約3.4億元卻流向立國的私人公司，中華民國又占多少股份、股權？國民黨要求蔡總統應該出面說清楚，並呼籲台灣需要建立技轉的專門法律，以免簽訂不平等條約。

國民黨今天舉行「蔡英文拿『晶圓技術』換來台灣廠商受損？立陶宛補助進『私人公司』疑點重重！」記者會桃園市議員凌濤揭露，這家私人公司公開的資料顯示，2018年至2021年獲利低於營收，2022年營收只有1000萬歐元，淨利高達4000萬歐元，令人質疑這家公司除了生產自己的產品之外，是一個收受外國捐獻的私人公司？他質疑，中華民國占這家公司到底有多少股份、股權？是否是大股東？中華民國能不能回收收益？外交部完全沒有告訴大家。

凌濤指出，根據合約內容，台灣要把晶圓技術給立陶宛，立陶宛要把雷射技術給台灣，但台灣給了1000萬歐元，將晶圓技術轉移後，工研院跟立陶宛有談任何的雷射計畫嗎？立陶宛要如何技轉給台灣，完全沒有下文，根本是避重就輕。

凌濤更指出，該公司的創辦人、總裁接受訪問表示：「I would say that we are getting a goose from Taiwan that is laying golden eggs」。台灣被形容為「會下金蛋的金鵝」，難道台灣被當「盤仔」？他表示，外交部對於種種疑點完全沒有說明，到底有沒有人上下其手？獲利為何高於營收？這家公司是不是常常收受相關款項？外交部與蔡英文總統必須向大家說清楚、講明白。

國民黨發言人李明璇表示，民進黨政府已經補助立陶宛1000萬歐元，第一年已經撥付663萬歐元已經給工研院，換言之，第一線外交人員的專業意見根本沒有被民進黨政府採納，前線外交官的專業被民進黨政府直接地忽視，台灣人辛苦的納稅錢讓蔡政府做凱子外交，這就是民進黨高官的態度。

凌濤要求台灣需要建立技轉的專門法律，避免簽訂不平等條約。若台灣關鍵技轉沒有專門法律，就會產生疑似上下其手、不乾不淨的晶圓案，浪費台灣人民的納稅錢，絕非大家所樂見。

立陶宛 蔡英文 國民黨

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