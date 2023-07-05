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張忠謀出席工研院50周年院慶 因這話題被媒體包圍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台積電創辦人張忠謀出席工研院50周年院慶。記者巫鴻瑋／攝影
台積電創辦人張忠謀出席工研院50周年院慶。記者巫鴻瑋／攝影

台積電創辦人張忠謀今天以院士身分出席工研院50周年院慶，昨天他在工商協進會會員大會上演講時談到「重新定義全球化」，因此今天仍是熱議焦點，不過張忠謀並未再詳細說明。經濟部長王美花今則認為，本來就沒有百分百的全球化，現今國際局勢是國家安全重於全球化。

張忠謀出席工研院院慶與蔡英文總統同台，全程並未發表個人說法，身旁助理僅表示張是特定前來參與院慶，不會對其他議題多做發言。張忠謀在典禮前後面對媒體詢問時，全程微笑面對鏡頭，但並未進一步表示說法。

張忠謀昨出席工商協進會會員大會大談「重新定義全球化」，是繼去年說出「全球化已死」後，再次對全球化提出個人看法。他認為，全球化已被定義為在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國。卻也拋出質疑「還能算全球化嗎？」

張忠謀昨指出，美國的種種措施都是反全球化，拜登高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來」，讓他聽了很刺耳。更指出全球化已演變為國家安全凌駕全球化之上，美國與中國的關係已定調為競爭高於合作。

王美花今上午典禮前接受媒體訪問則引述張忠謀昨天的說法，認為本來全世界就沒有百分之百的全球化，在現在的國際局勢下，除了全球化之外，更重視國家的安全，尤其經歷疫情之後，更重視供應鏈的韌性。

王美花認為，對台灣來說，因應如此的國際局勢，首先是如何將台灣的供應鏈做得更好，讓台灣在全世界的角色更重要。第二是對於這樣的國際局勢，經濟部常常與產業界交流，如何因應這樣局勢做最好的布局。

王美花指出台灣的企業在國際上本來就有很多布局，在國際布局上既能壯大自己，又能避免相關國際爭議，這是台灣企業重要的特性，經濟部將持續與台灣的產業界深化供應鏈能力、平衡國際布局。她坦言確實還有很多工作要做。

王美花 美國

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