我砸上億幫立國買晶圓技術 鄭文燦：技術交流很正常
國民黨立委王鴻薇昨揭露台灣與立陶宛間關係，是我國把半導體技術送給立陶宛，還要全民買單。行政院副院長鄭文燦今出席指南宮活動回應，國際間技術合作交流是很正常。
王鴻薇指出，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國1000萬歐元（約台幣3.4億元），向我國工研院買8吋晶圓相關技術，等同我國單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。
鄭文燦說，國際間技術合作交流是很正常，台灣有台灣的強項、立陶宛也有立陶宛的強項，半導體廠需要好幾百億元美金，他認為立陶宛發展的是半導體相關技術，肯定技術交流是好事。
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