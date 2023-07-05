曝台關說融資立陶宛買中國原料 王鴻薇：抗中保台翻車

國民黨立委王鴻薇今披露，國發會設立的中東歐投資基金融資立陶宛太陽能業者UAB Soli Tek Cells 800萬歐元（約2.7億台幣），但該公司原物料供應商都從中國進口原物料，且審核過程中，駐立陶宛台灣代表處還特別關照，建議國發會「降低對該公司進口中國原物料的關切」，融資才被准許。

王鴻薇指出，駐立陶宛台灣代表處當時還說，該融資案若成案，將是中東歐基金融資第一案「成為本處設處一週年協助立國商界對抗中國貿易致詞之具體成果」。王鴻薇說，要抗中卻變成「資中」，不僅雙重標準做大內、外宣，也是民進黨抗中保台大翻車。

中東歐投資基金規模10億美元，在中國制裁立陶宛等背景下設立，也明言以立陶宛、捷克及斯洛伐克等國為優先合作對象。王鴻薇今在立法院舉行記者會表示，該基金說是「抗中保台」基金也不為過，而該立國公司是目前中東歐投資基金融資最高公司，但該公司的原料由賴姓供應商提供，原料都進口自中國。

王鴻薇說，賴姓供應商之前合作的公司是中國的蘇州澳京光伏科技有限公司，根本不符合申請融資資格，但賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」申請，還透過代表處關照、要求放水「民進黨政府說好的抗中呢？」

王鴻薇表示，我國在促成這樣放棄台灣價值，充滿矛盾的融資案後，還自鳴得意是協助立國商界對抗中國貿易制裁，這樣的結論對照實際狀況讓人啼笑皆非，當融資出去的每一分錢，都被廠商拿去跟中國進口原料讓中國廠商賺走「你又在對抗什麼中國貿易制裁？」民進黨政府國內高舉抗中大旗，卻如此積極資中，難道不是雙標？真的被看破手腳。