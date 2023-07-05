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影／王鴻薇再爆：資助立陶宛太陽能廠原料來自大陸

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇舉行記者會指出，國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此太陽能廠原物料進口主要來自中國。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇舉行記者會指出，國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此太陽能廠原物料進口主要來自中國。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委王鴻薇日前披露我國與立陶宛去年簽訂半導體合作備忘錄，其實是立國要求補助金，工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此太陽能廠原物料進口主要來自中國，而且過程還經過特別關照，才准許融資。

王鴻薇表示，立陶宛太陽能廠與一位賴姓供應商有合作，而這位賴姓供應商，之前合作的公司是中國大陸「蘇州澳京光伏科技有限公司」，原本就不符合申請資格，但是為了想向我國融資，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」，並透過代表處關照，要降低對該公司進口中國大陸原物料的關切，才得到8百萬歐元融資。

王鴻薇批評執政黨，高舉抗中保台大旗卻讓中國賺錢，結果執政黨用此大外宣，說是協助立國成功抵抗中國，也可大內宣政績，但是從買技術資助立國，到向中國買原料，反而突顯外交大撒幣，一味協助答應無邦交國的立陶宛，被在野黨揭露後卻扣上紅帽子，並說污辱外交人員。

立陶宛 王鴻薇 半導體

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