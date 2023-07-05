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防假訊息流竄 中選會訊息查證管道工具看這裡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片
圖為2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片

2024年大選明年1月13日投票中選會今天表示，國人對正確的選舉或投票資訊，可前往中選會網站查詢確認外，也可幫家中長輩或親朋好友在手機、平板或電腦等對話群組，或有關網路社團社群，加入訊息查證管道工具，以協助家人及親友做訊息確認。

中選會指出，依往年經驗，有些與選舉或投票有關的假訊息、錯誤資訊甚或半真半假的不實訊息，很容易在大眾使用的LINE群組對話、臉書社團等各網路社群媒體，經由捏造、複製或分享等方式四處流竄。深偽影音科技日新月異，在ChatGPT等生成式AI技術興起後，很多昔日的不實選務資訊，都可能會再次試圖影響台灣的民主選舉。

中選會說，正確的選舉或投票資訊，可前往中選會網站（ https://www.cec.gov.tw/ ）查詢確認外，也建議民眾可先幫家中長輩或親朋好友在手機、平板或電腦等對話群組，或有關網路社團、社群中加入訊息查證管道工具，既可以避免家中長輩或親友不小心轉傳或分享被檢舉觸法而受罰，可守護得來不易的民主選舉果實。

訊息查證管道工具與網址如下：

1、Line訊息查證

查證網址： https://fact-checker.line.me/

點我直接加Line： http://line.me/ti/p/@linefactchecker

2、TFC台灣事實查核中心

查證網址： https://tfc-taiwan.org.tw

點我直接加Line：https://reurl.cc/WGOYq9

3、Mygopen

查證網址： https://www.mygopen.com/

點我直接加Line： https://reurl.cc/jDr4RD

4、Cofacts真的假的

查證網址： https://cofacts.tw/

點我直接加Line： https://reurl.cc/b9mbE3

5.趨勢科技防詐達人

查證網址：https://getdr.com

點我直接加Line： https://reurl.cc/aVxDmZ

6、美玉姨

查證網址： https://checkcheck.me/

點我直接加Line： https://reurl.cc/ZWNo0V

中選會 投票

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