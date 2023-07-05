向立陶宛奉上半導體技術 江啟臣：難逃金錢外交批判

國民黨立委王鴻薇昨揭露，國發會「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，經特別關照才准許融資。國民黨立委江啟臣今表示，恐難逃金錢外交批判，並質疑理念相近夥伴建立在金錢利益之上？

江啟臣表示，國際援助相互合作，時有所聞，但必須要互惠互利，對等交往，才是兩國實質友好，也才能為雙邊國家創造最大的國家利益。外交援助的機制與標準尤為重要，每一筆國際援助與合作的計畫，都應該要詳細說明計畫效益，投資標的，互惠互利目標，否則難逃金錢外交的批判，如今又爆出被立陶宛獅子大開口，就又是個最壞的示範。

江啟臣說，去年12月審查今年度外交部預算，外交部編列「立陶宛、斯洛伐克、捷克民主韌性及能力構建計畫與半導體人才培育獎學金等經費3億7400萬元。他當時指出外交部只有匡列預算，根本沒有具體要花多少錢的實質計畫，比如一個研究中心要花多少錢，我方出多少、對方出多少，有沒有談好，還是全部都由我方出，完全都沒有給詳細的計畫，反正到時候談了多少、錢能付多少就付多少；而這樣的合作計畫，對方有沒有出錢，還是全部都我方出？

江啟臣表示，當時外交部無法具體說明雙邊計畫內容，部長吳釗燮為了爭取預算只表示：「…，比如說立陶宛對封測是很有興趣的，另外像捷克和斯洛伐克那邊有IC design，這個全部會併進來，然後幫他們訓練半導體的人才之後，接下來他們要發展半導體產業的哪一部分，他們會自己規劃。」現在看來，不止人才訓練，國內半導體技術還必須雙手奉上。

江啟臣提到，在前線作戰談判的外交人員相當辛苦，這次事件中，駐處人員誠實反應與立陶宛政府談判的困境，然而外交部長、蔡總統、國安高層，無法作為前線的後盾，在擔憂失去立陶宛的考量下，只能接受對方開價，要求全民買單，金援外交，再添一樁。

江啟臣指出，過去，政府會透過國合會協助邦交國興建醫院、電廠等基礎民生設施，這些設施，可以醫治、救助邦交國的國民，為他們的生活帶來便利，落實人道主義也讓邦交國國民留下深刻印象；但這次為立陶宛購買技術轉移，協助立國公司獲利的行為，是否符合國際援助與合作的宗旨？投資公司成為股東，還能參與盈餘分配，參與這項技術移轉的全額投資，對臺灣則有何實質利益？

江啟臣進一步說，今年3月傳出密克羅尼西亞總統與外交部長談建交，要求5000萬美元資助；現在又向立陶宛低頭，外交關係，是否已建立在金錢談判上？理念相近夥伴，是否建立在金錢利益之上？

江啟臣強調，兩岸關係影響外交關係，台灣外交處境確實艱難，但仍必須再次強調，靠「價格」建立「務虛」的形式外交不切實際，推動「價值」結盟的「務實」夥伴關係才能長久，唯有建立在價值上的外交關係才能永續。