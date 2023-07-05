影／台北市長任內首次出訪 蔣萬安將考察新加坡部門
台北市長蔣萬安上任後首次出訪，7月5日至8日至新加坡考察，上午搭乘新加坡航空SQ5805，中午12時抵達新加坡。下午參訪星耀樟宜後，再參訪新加坡永續發展及環境部MSE。蔣萬安行前在桃機受訪指出，這次主要考察是交通環境永續、都市發展、智慧城市，將到各部門實地走訪。
蔣萬安說，這次是受新加坡駐台商務辦事處邀請，是他擔任台北市長後第一次出訪，感謝新加坡方面的安排，這次以台北市長身分出訪新加坡別具意義，從市政參訪考察角度，新加坡的城市治理方面，有很多值得台北市借鏡、學習的地方。
蔣萬安指出，舉例來講，環境永續一直是台北市政府未來執政非常重要目標，看到新加坡2030有一個的綠色計畫，訂定非常明確的目標以及相關行動方案，包括計畫2030年有20％的學校達到碳中和，在尖峰時段有75%的運輸未來都要使用大眾運輸工具，80%的建物是超低耗能，這些都非常值得台北市借鏡學習和參考。
蔣萬安也提到，這一次考察面向，包括交通、都市發展、環境永續以及智慧城市，也會到相關部門並實地走訪很多具體的實際建設，謝謝新加坡方面的安排，希望藉由這次的參訪，能夠學習到很多。
媒體詢問，美國在台協會（AIT）台北辦事處計劃擴建，但因鎖定學校用地引發議論。蔣萬安表示，這個案子在2019年時就已決定，市府教育局會積極的跟外交部溝通，外交部也計劃在7月份時在地方舉辦說明會，加強跟地方的溝通說明。
根據台北市政府行程表，蔣萬安一行人今天抵達新加坡後，將參訪永續發展及環境部；6日上午拜訪市區重建局、下午前往建屋發展局及參觀組屋，晚間舉行記者會；7日行程為上午參觀濱海灣花園，下午參訪陸路交通管理局，晚間參觀小販中心；8日搭乘上午8時20分的新航班機返台。
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