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美眾議員：美國挺台立場不變 美中會晤不影響對台立場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委趙天麟（右）今天拜會美國眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）。圖／趙天麟國會辦公室提供
民進黨立委趙天麟（右）今天拜會美國眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）。圖／趙天麟國會辦公室提供

美國眾議院外交委員會首席議員米克斯今天說，美國國會堅定挺台的立場從未改變，無論是美國總統拜登與中國國家主席習近平去年的「拜習會」，還是美國國務卿布林肯今年訪中，美中高層會晤不影響對台立場。

民進黨立委趙天麟近日受邀赴美參與「台灣人夏令會」巡迴演講，他在今天拜會美國眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）。

米克斯在會中強調，美國國會堅定挺台的立場從未改變，米克斯委請趙天麟向蔡英文總統表達，無論是去年的「拜習會」，還是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年訪中，美中高層會晤並不影響美方對台立場。

趙天麟表示，感謝米克斯及美國國會提出的各項友台法案，即使去年在中國的強烈抗議下，仍然堅持與美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，以行動與發言彰顯台美雙方堅若磐石的友誼。

趙天麟在會中向米克斯詢問，俄烏戰爭緊張情勢下，威權體制與民主國家彼此衝撞，台灣與烏克蘭同樣面對霸權威脅，中國單方面不斷文功武嚇，發出軍事挑釁，美方未來與盟國將採取什麼樣的應對措施。

對此，米克斯回應，美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）在今年4月率團訪台，足以證明美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，民主、共和兩黨議員均深刻體認，台灣在印太地區的重要性。

米克斯強調，美國十分看重印太地區和平及穩定的承諾，未來將維持巡弋印太，執行自由航行、嚇阻區域威脅等任務。同時，美國透過締結美日澳印「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）及提供台灣所需軍備，面對日益緊張的區域情勢。

有關美國議員近期高頻率率團訪台，米克斯則指出，「中國對美國與台灣的交往無權置喙，中方對訪台有關切的行為，但企圖挑戰美國是錯誤之舉」，美國國會將持續關注台海和平與安全，還有中共相關的不尋常行徑，避免意外及誤判發生。

趙天麟回應，台灣近年來持續提升自我防衛能力，包括建構全島防禦網、精進實戰能力，期盼米克斯能夠向白宮方面建議，邀請台灣參加軍演，有助於台灣提升軍隊訓練層次、增加與美國作戰實務互通性，以有效嚇阻獲因應未來可能發生的危機。

另外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）預定在7月6日至9日訪問北京，即將與中國資深官員會晤，米克斯說明，去年他陪同裴洛西晉見蔡總統期間，就有表達美國國會對台灣的堅定支持，「此一立場未曾改變」。

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