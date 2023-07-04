駁補助私立大專生學費大撒幣 范雲：落實教育平權

副總統賴清德日前提出補助私立大專生學費政策，遭批評國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲批評「大撒幣」。民進黨立委范雲今天表示，台灣高教的公共資源已經較國際偏低，在不容易直接提升私部門對高教資源挹注的情況下，公部門在這方面顯然還有努力的空間。

針對柯文哲稱「國家應輔導私校退場」；國民黨總統參選人侯友宜說，「最重要是整個高教制度要採取公私立慢慢整併公共化」。范雲表示，政府早在去年5月就通過私校退場條例，全力輔導面臨退場的學校，同時盡可能保障退場師生權益。

退場條例實施後，已經再將7所私立大專院列入專輔名單，其中1所轉型成功，6所被要求停招停辦；比起柯文哲認為要直接縮編「低薪、沒價值」的科系，現在的私校退場機制，有客觀標準篩選進入的學校，比如傷害學生受教權、積欠教師薪資等重大缺失。

此外，條例更要求退場學校的賸餘財產必須捐贈予退場基金、政府或公立學校，以確保校產的公共性。

范雲強調，補貼私立大專生學費，是朝向美好願景的重要一步，也是政府對青年世代的投資，高教資源公平正義，以及大學治理的全面改革，她已經倡議許久，接下來會持續努力。