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接見共和黨眾議員 蔡總統：盼簽台美避免雙重課稅協定

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern）帶領的訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern）帶領的訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern）帶領的訪問團，她表示，希望推動洽簽台美避免雙重課稅協定，協助解決台美雙重課稅的問題，為雙方企業提供更多利基，並鼓勵更多台美雙向投資與經貿合作。

蔡總統說，赫恩所帶領的RSC，有175位成員，是美國眾議院非常具指標性的團體，在推動各項議題上扮演重要角色，她要感謝赫恩邀請RSC成員來台訪問，增進台美交流。美國國會長期以來推動許多法案，支持台灣提升自我防衛能力，對於來自美國國會與政府的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝。

蔡總統也說，台灣在全球供應鏈當中扮演非常重要的關鍵角色，面對威權主義擴張，期待台灣能與美國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定繁榮，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

蔡總統表示，美國與台灣是非常重要的貿易夥伴，上個月台美21世紀貿易倡議的首批協定已完成簽署，行政院也已通過；這是台灣跟美國自1979年以來，簽定最全面性的貿易協定，將有助於深化台美經貿合作夥伴關係。

蔡總統說，接下來希望推動洽簽台美避免雙重課稅的協定，協助解決台美雙重課稅的問題，為雙方企業提供更多利基，並鼓勵更多台美雙向投資與經貿合作，她希望RSC共同支持這項協定。

隨後赫恩指出，本周美國正在歡慶獨立紀念日，此刻他率領訪團來訪，是進一步深化台美關係非常好的契機，共和黨研究委員會在眾議院是最大的黨團組織，今年也要歡慶50周年，對他們而言，支持台灣的獨立及主權向來是核心原則之一。

赫恩指出，共和黨研究委員會最近提出新的聯邦預算提案，當中就提到，提升台美夥伴關係，其中涵蓋台美間的貿易、對台灣的軍事支持以及進一步跟台灣洽簽自由貿易協定。支持台灣這件事在美國國會形成罕見的兩黨共識，美國各行各業、各界人士都知道台美關係至關重要。

美國 共和黨 台美關係 蔡英文 台灣人

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