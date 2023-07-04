接見台灣道教門派聯合總會 蔡總統盼協助拚宗教觀光

蔡英文總統今天接見「社團法人台灣道教門派聯合總會」，她表示，台灣的信仰文化，是珍貴的無形資產，大家如果有機會參加國際性的宗教交流活動，可以多多邀請國外的朋友，來台灣體驗宗教文化，協助台灣拓展宗教觀光。她也請大家多多幫忙宣傳政府政策，讓更多人享受到政府的照顧。執政團隊也會繼續拚，一起為人民創造更多幸福。

蔡總統說，台灣的宮廟不只是地方上的信仰中心，也是社會積極行善的所在。尤其過去這幾年，經歷了一場百年大疫，在這個過程中，各地宮廟為社會帶來許多正面的力量。她要藉這個機會，向各協會負責人以及各地宮廟代表表達感謝。謝謝大家在疫情期間的努力，也配合政府防疫，共同度過許多疫情的挑戰。

蔡總統指出，現在疫情趨緩，台灣的經濟也很穩健，政府將經濟的果實回饋給國人朋友。在嚴守財政紀律下，政府推出許多「疫後減壓」的新措施。例如從7月1日開始，在北中南三大生活圈，推出TPASS行政院通勤月票。也推動300億元擴大租金補貼，從7月3日開始受理申請，隨到隨辦，大學生也可以提出申請。

蔡總統強調，做國民的靠山，一直是執政的初衷。她希望生活在台灣的每一位國人朋友，都能感到更幸福、更熱愛這塊土地。另外也要持續拚觀光。台灣的信仰文化，是珍貴的無形資產。大家如果有機會參加國際性的宗教交流活動，可以多多邀請國外的朋友，來台灣體驗宗教文化，協助台灣拓展宗教觀光。

蔡總統也說，她也要拜託在座的好朋友，大家都是宮廟的領袖，政府有好的政策，請多多幫忙宣傳，讓更多人享受到政府的照顧。執政團隊也會繼續拚，一起為人民創造更多幸福。