郭台銘訪屏東與周典論「十指緊扣」 再被問是否獨自參選僅笑而不答

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到屏東參訪養殖戶，向漁民允諾協助建立兩岸經貿對話，讓水產品能跟進台東鳳梨釋迦解禁，再到東港鎮東隆宮參拜，下午轉往屏東縣議會，全程由國民黨籍屏東縣議長周典論陪同，媒體不時利用空檔追問「是否獨立參選總統？」，郭台銘都笑而不答。

在參訪林邊區漁會理事長吳再興位於佳冬鄉的養殖池時，對石斑和午仔魚去年相繼輸陸暫停後，漁民只好減量養殖因應，盼水產能跟進台東釋迦解禁；郭台銘說，農委會變成農業部，水產養殖單位為什麼不能替漁民把品質與技術開發好，最重要是兩岸不對話，造成漁民養了魚，一直吃飼料，卻沒辦法賣出去；強調身為兩岸企業家峰會副理事長，希望協助漁民建立兩岸經貿對話管道，解決困境。

郭台銘中午由議長周典論陪同赴東港東隆宮參拜，並與東隆宮董事長潘慶士等董監事會談，內容並未公開，出廟門後與周典論和潘慶士「十指緊扣」握手並合影留念；媒體趁著空檔追問「是否獨立參選總統？」、「臉書提及壯志在我心，請問有什麼壯志？」、「是否想跟侯友宜見面呢？」，郭均笑而不答，在幕僚的簇擁下離去。