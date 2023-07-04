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郭台銘訪屏東與周典論「十指緊扣」 再被問是否獨自參選僅笑而不答

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。記者劉學聖／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。記者劉學聖／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到屏東參訪養殖戶，向漁民允諾協助建立兩岸經貿對話，讓水產品能跟進台東鳳梨釋迦解禁，再到東港鎮東隆宮參拜，下午轉往屏東縣議會，全程由國民黨籍屏東縣議長周典論陪同，媒體不時利用空檔追問「是否獨立參選總統？」，郭台銘都笑而不答。

在參訪林邊區漁會理事長吳再興位於佳冬鄉的養殖池時，對石斑和午仔魚去年相繼輸陸暫停後，漁民只好減量養殖因應，盼水產能跟進台東釋迦解禁；郭台銘說，農委會變成農業部，水產養殖單位為什麼不能替漁民把品質與技術開發好，最重要是兩岸不對話，造成漁民養了魚，一直吃飼料，卻沒辦法賣出去；強調身為兩岸企業家峰會副理事長，希望協助漁民建立兩岸經貿對話管道，解決困境。

郭台銘中午由議長周典論陪同赴東港東隆宮參拜，並與東隆宮董事長潘慶士等董監事會談，內容並未公開，出廟門後與周典論和潘慶士「十指緊扣」握手並合影留念；媒體趁著空檔追問「是否獨立參選總統？」、「臉書提及壯志在我心，請問有什麼壯志？」、「是否想跟侯友宜見面呢？」，郭均笑而不答，在幕僚的簇擁下離去。

親周人士說，國民黨總統參選人侯友宜5月底曾南下屏東拜訪議長周典論，見面談話過程未公開，周事後表示，希望國民黨勝選，勝選的前提就是團結，建議侯與郭台銘溝通，讓郭接受願意與國民黨站在一起拚勝選，「團結都不一定會贏，那不團結就不要選了」；但1個月多來不見侯郭有互動和交集，周憂心藍營會分裂，國民黨中央高層要思考如何因應。

鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與荒野協會夏令營學童合開心合影。記者劉學聖／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與荒野協會夏令營學童合開心合影。記者劉學聖／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。記者劉學聖／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天到屏東參訪，中午到東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。記者劉學聖／攝影

屏東縣 郭台銘 國民黨 周典論 侯友宜

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