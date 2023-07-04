郭台銘指3+1政策顛覆教育本質 綠委批：張飛打岳飛

鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，政府提出的「3+1」是錯誤政策，「請放過孩子吧」。民進黨立委王定宇今天表示，這是增加役男的選擇，如果要解釋成強制作為、大學學制的變革，根本就是竹篙湊菜刀、張飛打岳飛。

郭台銘昨天在臉書以「放過孩子吧，拒絕荒謬透頂的3+1」為題發文，政府提出的「3+1」徹底顛覆大學教育的本質，甚至沒有任何的配套措施，錯誤的政策就在眼前，政府務必懸崖勒馬，重新檢討高等教育的政策。

王定宇受訪時表示，有些人不曉得是裝不懂，還是根本不會查證，政府增加服役方式，大學4年可以選擇3年畢業、1年服役，並不是強制的做法。

王定宇說明，就役男服役的方式來講，當然可以選擇高中畢業，也可以選擇大學畢業、碩士畢業，更可以選擇在大學當中，3年讀書、1年完成服役，至於他們要怎麼選擇，完全尊重役男的意願。

王定宇認為，如果要把「3+1」方案解釋成強制作為、大學學制的變革，根本就是竹篙湊菜刀、張飛打岳飛，完全搞錯狀況，甚至是惡意的攻擊。

王定宇強調，狀況外的人還想要當三軍統帥，或者擔任國家元首，這個會讓人非常擔心，先求證事實再來批評，可能對國家、對個人都會好一點。