快訊

護理師離職率十年新高 新人出走告白：沒必要為一份工作這麼痛苦

以色列20年來最大攻擊行動！轟炸難民營裡的武裝分子

全台熱到翻！5縣市高溫飆38度 12縣市36度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送錢送技術凱子外交？外交部澄清：共同出資助立國建半導體

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇舉行記者會，揭露立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術，等同我國單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。記者曾吉松／攝影
國民黨立委王鴻薇舉行記者會，揭露立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術，等同我國單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。記者曾吉松／攝影

國民黨立委王鴻薇今指出，去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立國又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元倍增到1400萬歐元，也讓工研院「類無償」提供8吋晶圓技術給立國私公司發展半導體，痛批政府將我半導體技術雙手奉上，是送錢送技術的「凱子外交」。外交部澄清說，是兩國共同出資，協助立國建構半導體的能力。

外交部表示，我國半導體技術製程成熟，而立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利的基礎，推動深化關鍵產業韌性與合作。外交部發言人劉永健說明，這是雙方共同出資，協助立國建構半導體的能力，並非開設半導體工廠，而後續的資金都將由立陶宛來挹注。

他指出，工研院與立陶宛政府指定並具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助於台灣技術和產業增加國際影響力，將台灣納入國際安全供應鏈不可或缺的一環。他強調，雙方都有挹注資金，雖然初始階段，立陶宛公司相對資金挹注比較少，但是未來如果持續擴大合作，或進一步開設工廠，相關的資金都將由立陶宛方面挹注，我方目前投入的資金是協助立陶宛建構基礎能力、建立研發中心的基本需求，與設立半導體製造廠，動輒需要數百億美元的資金相比，根本無法相提並論。

外交部表示，台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。立陶宛於2021年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。

立陶宛 半導體 外交部 晶圓

延伸閱讀

影／揭露台與立陶宛簽訂備忘錄 王鴻薇批蔡英文賣台

沖繩知事反對「台灣有事即日本有事」 外交部：地方不代表日本政府

藍批蔡政府賣台 民進黨團：這是互相協助賣台要有證據

瓜地馬拉檢查大選結果 外交部：尊重瓜國民主選舉

相關新聞

沖繩知事反對「台灣有事即日本有事」 外交部：地方不代表日本政府

日本沖繩縣知事玉城丹尼日前接受中國大陸官媒專訪指出，決不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場。對此，外交部表...

送錢送技術凱子外交？外交部澄清：共同出資助立國建半導體

國民黨立委王鴻薇今指出，去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立國又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元倍增到...

蔡總統會見美眾議員 盼推動台美避免雙重課稅協定

總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會訪問團，她說，希望推動洽簽台美避免雙重課稅的協定，協助解決台美雙重課稅的...

砸10億只做基礎工作 政府洗腦式打詐註定失敗

詐團囂張，人民受害，陳內閣5月4日拍板通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，宣稱投入13億挹注打詐國家隊，昨天卻被立委踢爆，13億預算，高達近10億被用來場地整修和添設備；基層檢警頻喊打詐過勞，極力爭取的人力經費，只分配到1億1893萬4350元，占比僅8.85%。

郭台銘指3+1政策顛覆教育本質 綠委批：張飛打岳飛

鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，政府提出的「3+1」是錯誤政策，「請放過孩子吧」。民進黨立委王定宇今天表示，這是增加役男的選...

影／揭露台與立陶宛簽訂備忘錄 王鴻薇批蔡英文賣台

國民黨立委王鴻薇舉行記者會，揭露立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦