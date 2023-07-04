送錢送技術凱子外交？外交部澄清：共同出資助立國建半導體

國民黨立委王鴻薇今指出，去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立國又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元倍增到1400萬歐元，也讓工研院「類無償」提供8吋晶圓技術給立國私公司發展半導體，痛批政府將我半導體技術雙手奉上，是送錢送技術的「凱子外交」。外交部澄清說，是兩國共同出資，協助立國建構半導體的能力。

外交部表示，我國半導體技術製程成熟，而立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利的基礎，推動深化關鍵產業韌性與合作。外交部發言人劉永健說明，這是雙方共同出資，協助立國建構半導體的能力，並非開設半導體工廠，而後續的資金都將由立陶宛來挹注。

他指出，工研院與立陶宛政府指定並具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助於台灣技術和產業增加國際影響力，將台灣納入國際安全供應鏈不可或缺的一環。他強調，雙方都有挹注資金，雖然初始階段，立陶宛公司相對資金挹注比較少，但是未來如果持續擴大合作，或進一步開設工廠，相關的資金都將由立陶宛方面挹注，我方目前投入的資金是協助立陶宛建構基礎能力、建立研發中心的基本需求，與設立半導體製造廠，動輒需要數百億美元的資金相比，根本無法相提並論。

外交部表示，台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。立陶宛於2021年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。