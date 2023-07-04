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柯文哲看「九二共識」：勿執著名詞 有交流才有善意

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影
針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影

針對國民黨總統參選人侯友宜拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」說法，民眾黨總統參選人柯文哲說：「九二共識我本來就不太清楚，經過侯市長說明以後，我更不清楚了。」柯表示，他一貫的主張，就是內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞，要有交流才會有善意。

柯文哲今天應彰化縣議會議長謝典林邀請，到彰化縣議會與運動員座談，在座談前，接受媒體採訪，針對侯友宜「接受合乎中華民國憲法的九二共識」的說法，表示他的看法。

柯文哲說，他本來就對九二共識不太清楚，經過侯市長的說明，他更不清楚了。他調侃說：「斯斯有兩種，侯侯有三種」，九二共識有憲法九二共識、一國兩制九二共識及蔡英文的九二共識，九二共識有好幾個版本

柯文哲說，他持一貫的主張，「內容比標題重要」，兩岸實質交流優先，不要執著名詞上，有交流才會有善意，有善意才能促進更多交流，先把這個解決，大家不要執著於這個名詞上。

針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影
針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影
針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影
針對九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞上，要有交流才會有善意。記者劉明岩／攝影

九二共識 柯文哲

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