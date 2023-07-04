藍批蔡政府賣台 民進黨團：這是互相協助賣台要有證據

國民黨立委王鴻薇今天表示，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求政治處理補助立陶宛1000萬歐元，約3.4億元台幣，向我國工研院買八吋晶圓相關技術，這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這是互相協助，不是賣台，賣台要有證據，怎麼樣才是賣台。

王鴻薇指出，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求補助立國1000萬歐元，無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。

劉世芳表示，台灣要走出去結交更多對台灣有益的國家，立陶宛是歐盟重要成員國，在資安、能源和高科技上，是國際貿易市場上的獨角獸。

劉世芳說，台灣研究單位技術交換互利，也許未來台灣高科技產業也能進軍歐盟，這是入口，站在這樣立場互相協助，這不是所謂的賣台，賣台要有證據，怎麼樣才是賣台。