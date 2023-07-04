郭台銘批3+1要政府放過孩子 綠委：自己有同學提早畢業

鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，政府提出的「3+1」是錯誤政策，「請放過孩子吧」，民進黨立委林楚茵今天表示，明明只是增加選項，郭台銘卻腦補成全面改制，郭台銘的邏輯這麼荒謬，請問要怎麼擔任總統。

林楚茵還說，自己大學時班上有同學不想玩社團、不想聯誼浪費時間，力拚3年都拿書卷獎，就是為了把學分修完、提早畢業，學校也為他們設計特別的制度，但是沒有強迫正在排球場上的同學，一起提前畢業。

郭台銘昨天在臉書以「放過孩子吧，拒絕荒謬透頂的3+1」為題發文，政府提出的「3+1」徹底顛覆大學教育的本質，甚至沒有任何的配套措施，錯誤的政策就在眼前，政府務必懸崖勒馬，重新檢討高等教育的政策。

林楚茵今天在臉書發文表示，3+1學制是讓想早點畢業、早點當兵的人多一種選擇，不是把所有男大生的大學縮短成3年，明明只是增加選項，郭台銘卻腦補成全面改制，郭台銘的邏輯這麼荒謬，請問要怎麼擔任總統。