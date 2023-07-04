郭台銘批3+1要政府放過孩子 綠委：自己有同學提早畢業
鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，政府提出的「3+1」是錯誤政策，「請放過孩子吧」，民進黨立委林楚茵今天表示，明明只是增加選項，郭台銘卻腦補成全面改制，郭台銘的邏輯這麼荒謬，請問要怎麼擔任總統。
林楚茵還說，自己大學時班上有同學不想玩社團、不想聯誼浪費時間，力拚3年都拿書卷獎，就是為了把學分修完、提早畢業，學校也為他們設計特別的制度，但是沒有強迫正在排球場上的同學，一起提前畢業。
郭台銘昨天在臉書以「放過孩子吧，拒絕荒謬透頂的3+1」為題發文，政府提出的「3+1」徹底顛覆大學教育的本質，甚至沒有任何的配套措施，錯誤的政策就在眼前，政府務必懸崖勒馬，重新檢討高等教育的政策。
林楚茵今天在臉書發文表示，3+1學制是讓想早點畢業、早點當兵的人多一種選擇，不是把所有男大生的大學縮短成3年，明明只是增加選項，郭台銘卻腦補成全面改制，郭台銘的邏輯這麼荒謬，請問要怎麼擔任總統。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言