侯友宜喊接受合憲九二共識 鄭文燦：非台灣主流民意

國民黨總統候選人侯友宜昨天表態，接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識、更堅決反對蔡英文總統汙名化的九二共識。行政院副院長鄭文燦今天表示，九二共識是國共兩黨在過去的歷史階段形成的政治論述，但並非台灣的主流民意。

鄭文燦今上午出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇。他在受訪時表示，侯友宜接受媒體人趙少康訪問時提到他支持九二共識，九二共識是國共兩黨在過去歷史階段形成的政治論述，但並非台灣的主流民意。

鄭文燦說，因為北京設定的「一中」架構，沒有中華民國的存在，這是鐵的事實，他也呼籲侯友宜，不要為了選舉要回到20、30年前的論述。