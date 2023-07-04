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瓜地馬拉檢查大選結果 外交部：尊重瓜國民主選舉

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，將在第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯，不過瓜國最高法院日前因9個右翼政黨提出申訴，諭令最高選舉法院暫緩公布投票結果。最高選舉法院則將展開「檢查」投票所紀錄的程序。（路透）
瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，將在第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯，不過瓜國最高法院日前因9個右翼政黨提出申訴，諭令最高選舉法院暫緩公布投票結果。最高選舉法院則將展開「檢查」投票所紀錄的程序。（路透）

我國中美洲友邦瓜地馬拉總統大選傳出違規行為後，最高法院法官暫緩公布結果，最高選舉法院宣布將檢查選舉結果，可能影響最後選舉結果。外交部表示，有注意到相關情況，外交部尊重瓜國民主選舉，表明未來無論誰當選，都會繼續深化與瓜國合作。

瓜國總統大選上個月首輪投票，兩名社會民主政黨黨員托瑞斯（Sandra Torres）與阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）成為得票率前二高的候選人，出乎各界意料之外。除非選舉結果遭推翻，否則他們將在8月20日決選一較高下，這代表瓜地馬拉可能選出10多年來首位左翼總統。

有9個右翼政黨聲稱在全國12萬2000多個投票所，有1000多個投票所出現干預投票紀錄情況。瓜地馬拉最高法院7月1日接受9個右翼政黨提出的申請，諭令監督投票的最高選舉法院暫緩正式公布投票結果。最高選舉法院表示，將檢查投票所紀錄的程序。

外交部表示，已注意到瓜地馬拉最高選舉法院因應瓜國9個政黨提起的救濟，7月2日宣布依瓜國憲法法庭的裁決重新合計票數，必要時將重新計票，外交部尊重瓜國民主選舉的結果，會持續關注相關事態發展，目前沒有評論。

外交部發言人劉永健指出，我國駐瓜地馬拉大使館與瓜國各方，均維持密切友好的關係，未來任何政黨候選人當選，我國基於民主自由等共享價值，及兩國傳統情誼，都將與瓜國攜手合作，深化各項交流合作，追求兩國人民最大福祉。

瓜地馬拉 投票

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