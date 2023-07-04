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徐巧芯批差點簽不平等條約 外交部：看見影子就開槍

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部發言人劉永健。圖／本報資料照片
外交部發言人劉永健。圖／本報資料照片

國民黨立委王鴻薇揭露台灣與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，在立國施壓要求下，蔡英文總統要求「政治處理」補助對方約3.4億元向我國工研院買晶圓技術。台北市議員徐巧芯再爆，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」，不過外交部則回應，既然是「差點」，顯然雙方並沒有簽訂，回批徐巧芯是看見影子就開槍。

徐巧芯今在臉書發文表示，王鴻薇踢爆我國與立陶宛的「友好關係」，是建立在台灣金援和8寸晶圓半導體技術援助之上。她說，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」，每次有外賓來都有一堆東西要我們買單，直呼「根本把台灣人當盤子。」

徐巧芯指出，今年6月因為立陶宛農業部長來台灣要求，據說在經濟部主導下，開會協商要向立陶宛採購5位噸、高達7.9億元的小麥。其中，還要「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購，再由政府「補貼」。她也取得一份經濟部的會議紀錄，大家可以看看政府是如何規劃這項不合理、不平的措施。

她說，立陶宛的小麥價格並不透明，品質也不一定有美國的好，所以這對廠商來說無疑是一種壓迫。根據媒體報導，目前這個項目卡關了，但最後會不會由政府用納稅人的錢全部買單？一次見面就要花這麼多錢，這場政治交易，到底划不划算？

對此，外交部發言人劉永健表示，貼文中已經提到是「差點」簽訂不平等條約，他不明白是什麼意思，既然是差點代表雙方根本就沒有簽訂，對於這種看見影子就開槍、就指控，對行政團隊是非常不公平的指控。

立陶宛 徐巧芯 半導體

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