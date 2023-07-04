郭台銘提五大國家經濟戰略布局 打造台灣下個黃金30年

鴻海創辦人郭台銘繼前天推出高教政策後，今天再提出「五大國家經濟戰略布局」，包含重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」；思索三大產業次世代龍頭明星，成為經濟持續增長發動機；協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器；關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實；創造兩岸和平，引資納才，增加國家整體競爭力。

郭台銘強調，和平、繁榮、清廉是台灣生存的命脈；願景、格局、戰略是未來領袖的高度。台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。不論未來他擔任甚麼角色，熱愛中華民國，打造台灣下一個黃金30年，不僅是他為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對人民始志不渝的承諾。

郭台銘臉書全文：

新加坡前總理李光耀曾說，「兩隻大象打架，它們腳下的小草就會無端遭殃。」因此，台灣更需要有遠見的領袖，有戰略思維的布局。

事實上，兩隻大象的衝撞，已經對台灣經濟與民生產生嚴峻的衝擊，「出口連十黑」、「進口連七黑」、「工業、製造業指數連十二黑」、「總體經濟連續兩季負成長」，也對中小企業與民生經濟產生巨大衝擊。

從聯合國「2050淨零碳排」宣示、歐盟試行「碳邊境調整機制」（CBAM）、數位轉型瓶頸，到最新「台美21世紀貿易倡議」影響，對台灣近160萬家中小企業（占全體企業逾98%）都是轉型升級的關鍵，也是無比嚴峻的挑戰。許多中小企業主告訴台銘「焦慮到無法成眠」。

小市民的生活也不好過，去年（2022）每人每月經常性薪資平均為44,417元，年增2.8%；每人每月總薪資年增率也達3.45%。但納入通膨因素，實質經常性薪資為41,357元，年減0.15%，已經連續兩年負成長。低薪、高房價、青年高失業率問題依然無解。

政客只關心個人與政黨利益，抹黑、造謠、攻訐占據媒體版面，有誰真正關心台灣面臨的問題、中小企業面臨的困境，小老百姓面臨的壓力。

根據美麗島電子報六月底最新民調顯示，60.1%民眾認為「包括物價、就業、經濟景氣，國內目前的整體經濟情況並不好」；80.2%民眾認為「明年新總統與執政黨應該優先重視『提振國內經濟』」，在所有選項中排名第一。

「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望。

台銘主張：

重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」

連結美國「三灣」，紐約灣「東部科技走廊帶」，芝加哥灣「中西部科技走廊帶」，和舊金山灣「西部科技走廊帶」，甚至加上墨西哥灣，深化台美產業合作，為台灣創造經濟利基。也要聯合東京灣所代表的製造與流通產業，打造台灣成為「全球台商後勤總部」，包含外交、投資談判、新創基地及終端產品、接近市場經貿特區的建設及低利貸款，支持中小企業到接近市場就近設廠、研發、資訊、人才、供應鏈整合等，讓台商在全球維持高度競爭力，讓台灣佔據全球關鍵地位。

思索三大產業次世代龍頭明星，成為經濟持續增長發動機

健康經濟體必須有完整而健全的農業、工業（含高科技）與服務產業部門，這也是台灣在亞洲四小龍中得天獨厚的優勢。「台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電」，政府有責任尋找三大產業的「明日之星」，AI人工智慧、AI機器人工業、農漁產品與生物科技結合、冷鏈物流、供應鏈改造、文創影視產業、生物高科技產業，為台灣創造更多的護國神山；運用AI人工智慧，提升產業附加價值，創造更多優質工作機會，擴大經濟獲利「贏者圈」。

協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器

中小企業是台灣經濟起飛的基石，更創造台灣超過八成就業機會。面對國際政治、經濟與環境變化，政府有責任協助中小企業進行產業調整與轉型，預見全球未來趨勢，解決中小企業面臨困境，作為中小企業最堅強後盾，「有穩健成長的中小企業，才有穩健安全的經濟台灣社會」。

關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實

企業與民眾雙贏，共享經濟成長果實，才是真正的社會正義。民進黨執政下，企業擔憂缺電、缺水、缺工、缺訂單、缺技術，民眾被通膨、低薪與生活壓得無法喘息，這是政府的怠惰，這是政客的無能。「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，是國家未來領袖最重要的職志。

創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力

「戰爭無情、和平無價」沒有企業敢把資金放在「火藥庫」，沒有人才會想在「砲火」下工作創業，沒有父母希望孩子活在「戰爭」威脅下。創造兩岸和平，活絡交流對話，是台銘「金門和平宣言」的核心價值，更是台灣再創經濟奇蹟的基石。

「和平、繁榮、清廉」是台灣生存的命脈，「願景、格局、戰略」是未來領袖的高度。

「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。」

不論未來擔任甚麼角色，台銘熱愛中華民國，「打造台灣下一個黃金三十年」，不僅是台銘為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對中華民國與台灣人民始志不渝的承諾。