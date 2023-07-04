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影／郭台銘屏東合體議長周典論 助建立兩岸對話管道解禁水產品

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今天上午由屏東縣議長周典論陪同，到佳冬鄉聽取石斑養殖業者心聲。記者潘欣中／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天上午由屏東縣議長周典論陪同，到佳冬鄉聽取石斑養殖業者心聲。記者潘欣中／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘未獲國民黨徵召參選總統後，近期動作頻頻，昨天前往台南與高雄幫國民黨立委參選人站台造勢，今天上午由屏東縣議長周典論陪同聽取養殖業者心聲，漁民反映大陸去年6月先暫停輸入石斑，半年後再禁午魚，漁民叫苦一片；郭台銘說，現在最大的問題是兩岸不對話，造成漁民賺不到錢、稅收減少，他將透過兩岸企業家高峰會，協助建立對話管道，循鳳梨釋迦解禁的台東模式解決漁民困境。

郭台銘今天由屏東縣議會議長周典論陪同參觀佳冬鄉石斑、午魚養殖區；周典論說，屏東縣是農漁大縣，昨晚兩人談到縣內有那些產業面臨困境，需要解決，他想到屏東是國內石斑和午魚養殖最大產地，過去大陸是最大的外銷市場，大陸去年相繼暫停石斑和午魚輸陸，衝擊產業，今天安排參觀佳冬鄉養殖區，聽收基層漁民心聲。

「漁民的想法很簡單，就是支持幫漁民賺錢的政府！」林邊區漁會理事長吳再興說，石斑和午魚輸陸暫停後，農委會祭出調節產量、加強內銷、拓展外銷三箭，但國內市場吃不下，漁民只好減量養殖因應，石斑價格目前尚可，午魚已跌至逼近成本價的每斤105元，漁民一直抱著「撐下去」、「等時機」心情，台東釋迦6月20日解禁，讓漁民看到重啟曙光，莫不盼水產品跟進，恢復昔日榮景。

郭台銘說，若沒有對話管道，他跟議長講，「我有辦法協助你們建立對話管道，跟農漁牧單位」，他是兩岸企業家峰會的副理事長，有經貿對話管道；香港市場很大，大陸很多餐桌都希望吃到台灣石斑，外銷卡關問題，政府沒去做的話，他可以透過兩岸企業家峰會管道，看完後他馬上安排見面，昨天到台南了科技業和製造業，今天是水產養殖業，會全力協助解決產業的困境。

屏東枋寮養殖漁民戴兆鍾說，台灣石斑過去成輸陸是市場供需使然，大陸需求量就擺在那，雖暫時被禁，但以目前的政治局勢，漁民對恢復不樂觀，現在還是得養，看著飼料、電費繼續燒，漁民只能調節放養量因應；大家一直在等待兩岸僵局突破恢復輸陸，台東釋迦解禁，彷如注入一劑強心針，讓漁民看到希望。

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午由屏東縣議長周典論陪同，到佳冬鄉聽取石斑養殖業者心聲。記者潘欣中／攝影
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漁民 屏東縣 鳳梨釋迦

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