王鴻薇揭立陶宛「友好」真相 徐巧芯再爆差點簽農業不平等條約

國民黨立委王鴻薇今揭露台灣與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，在立國施壓要求下，蔡英文總統要求「政治處理」補助對方約3.4億元向我國工研院買晶圓技術。北市議員徐巧芯再爆，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」。

徐巧芯今在臉書發文表示，王鴻薇今天踢爆我國與立陶宛的「友好關係」，是建立在台灣金援和八寸晶圓半導體技術援助之上。

她說，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」，每次有外賓來都有一堆東西要我們買單，直呼「根本把台灣人當盤子。」

徐巧芯指出，今年6月因為立陶宛農業部長來台灣要求，據說在經濟部主導下，開會協商要向立陶宛採購5位噸、高達7.9億元的小麥。其中，還要「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購採購，再由政府「補貼」。她也取得了一份經濟部的會議紀錄，大家可以看看政府是如何規劃這項不合理、不平的措施。