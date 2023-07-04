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我3.4億助立陶宛買工研院晶圓技術 王鴻薇：是蔡英文下令

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術。記者程遠述／攝影
國民黨立委王鴻薇今揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術。記者程遠述／攝影

國民黨立委王鴻薇今揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術，等同我國單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。

2021年我國在立陶宛成立駐立陶宛台灣代表處，被視為外交突破。王鴻薇今批評，外交艱困但應有不能逾越的規定，讓立陶宛予取予求的案例一開，未來是不是其他國家都可以比照此案要求台灣？呼籲蔡英文總統不應在營造立、台關係的大外宣下延續凱子外交，不但給錢還奉上最珍貴的半導體技術，根本是賣台。

王鴻薇今在立法院舉行記者會表示，接獲爆料，原本按照台、立的半導體合作備忘錄，是由台、立共同投資一家立陶宛私人公司發展半導體產業，所需資金為650萬歐元，不過不僅變成台灣單方面出資，立國後來更要求台灣增資到1400萬歐元（約4.7億元台幣），且立國一位次長還在會議上施壓，稱若台灣不同意增資，就要回報立國外交部長「立方助台之心、高於台方助立之心」。

王鴻薇更說，對於立方要求，台灣的駐外代表處都已建議，立方要求的增資資金包含技術授權費用620萬歐元，將來T公司會因此獲利「政府預算無法為外國私人公司轉贈技術授權」應按照協定，不再增加資金，且現雙方合作已全賴台方提供顧問、授權、技術指導，「未見立方有任何投入，非合作正途」

王鴻薇指出，但是蔡英文總統則指示國安會秘書長顧立雄「政治處理」，顧立雄開會要外交部、經濟部、國發會「幫忙」，最後根據外交部提供資料，我政府補助1000萬歐元，而且第一年663萬歐元已撥付工研院，「這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？」，請問蔡英文總統還要付這筆尾款嗎？他呼籲政府要檢討，否則自己手上還有其他和台灣、立陶宛合作相關的資料。

國民黨立委王鴻薇今揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國一千萬歐元（約3.4億元台幣）向我國工研院買八吋晶圓相關技術。圖／王鴻薇辦公室提供

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