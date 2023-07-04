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政院：打詐設備 法務部、警政署共編6.4億預算

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
打詐辦表示，打詐「工欲善其事，必先利其器」，法務部與內政部警政署兩部會合計共編列約6.4億元，均屬合理且必要之經費需求。圖為查獲詐欺集團使用工具。 圖／調查局提供
打詐辦表示，打詐「工欲善其事，必先利其器」，法務部與內政部警政署兩部會合計共編列約6.4億元，均屬合理且必要之經費需求。圖為查獲詐欺集團使用工具。 圖／調查局提供

針對立委批評打詐預算編列一事，行政院打擊詐欺辦公室昨晚表示，相關指控不確實且有誤導之虞。打詐辦表示，有關「設備、場地整修」的預算編列部分，所謂「工欲善其事，必先利其器」，法務部與內政部警政署兩部會合計共編列約六億四千萬元，均屬合理且必要之經費需求。

打詐辦指出，因執法人員的打詐技能需不斷翻新提升、與時俱進，必須輔以科技辦案工具與設備，故法務部編列設備採購與虛擬資產扣押物系統建置等項目；在警政署部分，亦建置專案指揮暨資料研析協作平台、５Ｇ行動通訊偵蒐系統，並擴充境外行動門號國內漫遊網路連線查詢系統、添購手機蒐證軟體與購置電腦鑑識工作站，期能透過相關科技偵察設備的購置，提升打擊詐欺犯罪工作效能，保護民眾財產安全。

在人力經費部分，法務部提出進用檢察官助理一百人之需求，以強化偵查輔助人力，使檢察官得集中能量偵辦重大案件及向上溯源；加以現今詐騙手法已跳脫以往模式，為使查緝人員能掌握最新詐欺犯罪態樣，台灣高檢署結合現有反毒區域聯防辦公室機制，挹注打詐資源，強力支援各地檢署與司法警察發動全國查緝專案，相關費用共約一億五千萬元。

詐欺 法務部 檢察官 詐騙 反毒

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