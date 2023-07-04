藍委：打詐升級1.5版 還在整修設備

打詐行動綱領1.5版挨批慷納稅人之慨，國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，行政院投入的十三億元沒花在刀口上，行動綱領都到1.5版，還在整修設備場地，難怪基層檢察官會說是「國家級詐騙隊」；政府最迫切是防止民眾個資不能再外流，目前刑法有關詐欺刑度也已修正，應該趕快落實，這些不需要經費就可做到。

時力立委陳椒華說，行政院的打詐國家隊幾乎成為口號治國，沒有實質遏止詐騙一再發生，即使現已升級到打詐1.5版，仍只是把錢跟精力花在口號宣傳；連強制業者保護好消費者個資最起碼的措施都做不到，要怎麼從源頭阻斷詐騙？

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，行政院除構思口號與宣傳噱頭、成立名字好聽的辦公室外，更要從專業角度來規畫預算的分配，針對當前政府治理亂象，提出具體可行及切中問題的打詐手段。

民進黨立委鍾佳濱說，任何有助打詐的建議都很重要，人力不足只是其中一個部分，現在的詐騙就是科技工具的犯罪，政府應思考怎麼用資訊科技，解決現在海量的科技犯罪。

針對詐騙橫行，國民黨總統參選人侯友宜昨天舉例，打詐不能只是靠警察找車手，數位發展部要攔截、阻斷詐騙工具，金管會要處理好人頭戶、洗錢金流，法務部要加重組織犯罪刑罰，詐團吸收青少年就要加重其刑，比照組織犯罪型態去辦，犯罪工具、源頭都鎖定好，警察就很容易破案，「打詐的領導不是警察，而是應鎖定犯罪工具的中央」。