立委：13億打詐經費亂撒 未正視基層人力荒

行政院五月通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入十三億元經費，民眾黨立委陳琬惠昨天說，政府沒有正視基層人力荒，花一堆錢在宣傳與整修設備場地，預算亂撒一通，完全是慷納稅人之慨。

陳琬惠昨天舉行記者會指出，根據警政署的統計，近年詐欺案件數持續成長，二○二二年達到二萬九五○九件，而全國地檢署新收電信詐欺案件數，更是連年翻倍成長，二○二二年達到十六萬○七九九件，比起二○一九年多了四點六倍，台灣彷彿淪為詐騙之島。

陳琬惠說，面對海量的詐騙案，多個部會統統高喊缺人，然而根據警政署報告，二○二三年各警察機關偵查佐缺額二百九十二人，缺額率百分之六點四四；法務部報告也顯示，二○二三年檢察官缺額一百卅二人，缺額率百分之八點六一。

打詐13億元花在哪裡 製表／林銘翰

陳琬惠表示，當海量詐騙案壓垮第一線檢警時，十三億元的預算放在「增補人力」上卻少得可憐，其中只有一億一千多萬元用於增補臨時人力；而「設備場地整修」、「防詐宣導」卻分別高達九億九千萬元、六五○○萬元，等於七成多的預算都用在設備場地整修。

她批評，如此分配納稅人的十三億元預算，完全是慷納稅人之慨，政府沒有正視基層人力荒，花一堆錢在宣傳與整修設備場地，法務部的國際參訪費用就有近百萬元，行政司法業務聯繫會議費用也有一百八十萬元。

陳琬惠要求，行政院長陳建仁應該出面說明，預算分配的專業考量是什麼，絕對不能只是要展現打詐決心就亂撒一通。

陳琬惠呼籲，針對詐騙案源頭管理，金管會、數位部與國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）都應該扛起責任，對於欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的第三方支付虛擬帳號與橫行無阻的電信境外門號進行監管，別再互踢皮球。