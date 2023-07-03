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市府開鍘！台南預售屋實價登錄超出行情 每坪近70萬真相曝

打詐13億預算亂撒一通？政院：強化人力設備、合理必要

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

民眾黨立委陳琬蕙批評「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」13億元預算是亂撒一通。行政院打詐辦公室今晚表示，因應日益猖獗的詐騙集團與不法分子，以及日新月異的犯罪手法，政府編列相關預算以提升人力與科技辦案能力皆有其必要性，絕無「慷納稅人之慨」等不實指控。

打詐辦指出，在人力經費編列部分，法務部提出進用檢察官助理100人需求，以強化偵查輔助人力，使檢察官得以集中能量偵辦重大案件及向上溯源；加以現今詐騙手法已跳脫以往模式，朝結合資訊、通訊科技方式行騙，為使查緝人員掌握最新詐欺犯罪態樣，台高檢署結合現有反毒區域聯防辦公室機制，挹注打詐資源，強力支援各地檢署與司法警察發動全國查緝專案，復邀集司法警察參與台高檢署舉辦打擊詐欺的教育訓練，增強司法警察偵辦能力，落實瓦解電信網路詐欺集團的策略目標，相關費用共計約1億5000萬元。

有關「設備、場地整修」預算編列部分，打詐辦說，工欲善其事必先利其器，因執法人員的打詐技能需不斷翻新提升、與時俱進，必須輔以科技辦案工具與設備，法務部編列設備採購與虛擬資產扣押物系統建置等項目，期使檢察機關自備手機破密及進階採證能力，同時增購虛擬金流分析工具，完整追查贓款流向面及偵查打擊面，並建構虛擬資產扣押物監管系統以增加虛擬資產管理及扣押等能量，達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的「減害」終效。

警政署也建置專案指揮暨資料研析協作平台、5G行動通訊偵蒐系統，並擴充境外行動門號國內漫遊網路連線查詢系統、添購手機蒐證軟體與購置電腦鑑識工作站，希望透過相關科技偵察設備的購置，提升打詐工作效能，保護民眾財產安全，相關費用2部會合計共編列約6億4000萬元，均屬合理且必要的經費需求。

打詐辦提到，NCC持續督導電信業者採取攔阻措施，今年1月至5月間，已攔阻詐騙簡訊超過300萬則、境外詐騙電話約900萬通；同時推出「攔阻國際電話詐騙」及「警示國際來話」，以政府與電信業者公私協力方式辦理，政府補助電信業者攔阻及警示建置費用，盼從源頭減少民眾接觸詐欺來話，相關費用共計約1億元，有其必要性與重要性。

詐騙集團 詐欺 司法

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