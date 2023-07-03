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接見日本跨黨派議員 蔡英文：盼協助台灣加入CPTPP

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團，她表示，在面對國際各項挑戰之際，日本一直是台灣重要的民主盟友。她期盼訪團的議員能夠在日本國會發揮影響力，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，也希望在世界恢復往來後，台日關係能在既有良好基礎上，更加緊密友好。

蔡總統表示，還記得2011年10月，她以在野黨黨主席身分訪問日本，也拜會了眾議員前原誠司（MAEHARA Seiji），今天很高興再次相見，並且能跟所有議員見面交流。議員們這次來訪，除了希望增進對台灣政經局勢的了解，也展現日本國會跨黨派對台灣的支持，她要向大家表達誠摯的感謝。

蔡總統表示，在面對國際各項挑戰之際，日本一直是台灣重要的民主盟友。她要感謝包括日本在內的G7（七大工業國）成員，連續3年重申台海和平穩定對國際社會安全和繁榮的重要性，以及日本也在今年「世界衛生大會（WHA）」，呼籲國際支持台灣參與WHA和「世界衛生組織（WHO）」。

蔡總統強調，不只是在公衛領域，台灣有能力也有意願，對促進全球經貿發展做出貢獻。期盼在座所有議員，能夠在日本國會發揮影響力，協助台灣加入CPTPP。

隨後前原誠司表示，首先感謝蔡總統在百忙中撥冗接見。日本「立憲民主黨」、「日本維新會」、「國民民主黨」等3個主要在野黨聯袂組團訪台，期盼能跟共享自由民主、尊重人權及法治等普世價值的台灣，發展進一步的友好關係。他也很榮幸在睽違12年後再度跟蔡總統會面。

前原誠司表示，台灣是日本非常重要的友人，對於台灣人民期盼能夠維持現狀、反對以武力片面改變的想法，日本也會全力支持。他認為，「經濟安全保障」的課題也非常重要，尤其是維持供應鏈的穩定。享譽國際的台積電在熊本設廠，近期更宣布評估擴建第二座工廠，這是非常鼓舞日本國民的訊息，日本非常贊成和歡迎。

前原誠司提到，台灣在管控新冠疫情的表現非常傑出，卻無法參與WHO，這對國際社會是重大的損失。日本3個在野黨都支持台灣加入WHO，對於台灣申請加入CPTPP，也會給予協助。

前原誠司表示，日本反對威權主義國家對民主國家的壓迫，共享普世價值的理念相近國家必須攜手合作，開創自由開放的社會，這對區域的和平穩定非常重要。未來也會竭盡所能促進兩國人員的互訪，讓台日關係更上層樓。

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