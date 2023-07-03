打詐反成踢皮球？陳琬惠批13億預算亂撒 邱臣遠點頭稱「沒花在刀口上」

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，批打詐綱領1.5版「慷納稅人之慨」，13億元預算亂撒一通，指2022年台灣詐騙案16萬多件，較2019年多了4.6倍，但用在增補人力的預算卻少的可憐。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠贊同，認為政府沒有將錢用在刀口上，也沒有正視基層人力荒。

邱臣遠表示，行政院成立打詐國家隊，但各單位面對問題卻互踢皮球，變成「踢皮球國家隊」，人民自然會對預算成效感到質疑。行政院除了構思口號與宣傳噱頭、成立名字好聽的辦公室外，更要從專業角度來規畫預算的分配。

邱臣遠說，針對當前政府治理亂象，行政院應提出具體可行及切中問題的打詐手段，且有責任檢視打詐預算編列的考量及預算執行成效，跨部會整合全面性的治理方案成效和改進要點。