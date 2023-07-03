郭台銘到台南為藍營立委參選人站台 綠營：拔樁、獨立參選更進一步

鴻海創辦人郭台銘今到台南市幫國民黨立委參選人王家貞站台，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇指郭的拔樁意圖濃厚，距離獨立參選更進一步，同時也代表國民黨的立委參選人對於「母雞」侯友宜的不信任。

蔡筱薇表示，郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，雖然第一時間聲明選擇團結，但動作仍不斷，迄今仍用臉書PO文，針砭國際局勢、政府政策，從各種跡象看來，郭台銘其實並沒有放棄大選。

蔡筱薇指出，對比賴清德拋出高教政策，郭台銘也在臉書提及對於高教改革的看法，縱然侯友宜至今尚未有明確的政見，但可以看出郭的目的性十分強烈。

蔡筱薇分析，王家貞的深藍立場地方上了然於胸，郭今天特地選擇替王家貞站台，就是直指正藍軍的票倉，有拔樁的意味；另也同時代表國民黨的參選人對於母雞侯友宜的不信任。