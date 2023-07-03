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郭台銘到台南為藍營立委參選人站台 綠營：拔樁、獨立參選更進一步

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今天到台南為國民黨提名立委參選人王家貞站台，並與熱情的民眾合影。記者修瑞瑩／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天到台南為國民黨提名立委參選人王家貞站台，並與熱情的民眾合影。記者修瑞瑩／攝影

鴻海創辦人郭台銘今到台南市幫國民黨立委參選人王家貞站台，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇指郭的拔樁意圖濃厚，距離獨立參選更進一步，同時也代表國民黨的立委參選人對於「母雞」侯友宜的不信任。

蔡筱薇表示，郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，雖然第一時間聲明選擇團結，但動作仍不斷，迄今仍用臉書PO文，針砭國際局勢、政府政策，從各種跡象看來，郭台銘其實並沒有放棄大選。

蔡筱薇指出，對比賴清德拋出高教政策，郭台銘也在臉書提及對於高教改革的看法，縱然侯友宜至今尚未有明確的政見，但可以看出郭的目的性十分強烈。

蔡筱薇分析，王家貞的深藍立場地方上了然於胸，郭今天特地選擇替王家貞站台，就是直指正藍軍的票倉，有拔樁的意味；另也同時代表國民黨的參選人對於母雞侯友宜的不信任。

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜

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