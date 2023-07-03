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日本在野黨眾議員見賴清德 歡迎台積電到熊本

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見日本三個在野黨眾議員組成的「立憲維新國民超黨派台灣訪問團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本三個在野黨眾議員組成的「立憲維新國民超黨派台灣訪問團」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見日本在野黨眾議員組成的立憲維新國民超黨派台灣訪問團，他期盼日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在雙邊貿易及區域安全等議題，能共同合作，增進台日貿易關係，維持區域和平穩定。眾議員前原誠司則說，歡迎台積電到熊本縣設廠。

賴清德表示，台灣與日本有很深的淵源，關係非常密切。面臨天災時，彼此幫忙，互相支援，合力面對疫情，日本捐贈疫苗給台灣，台灣提供防疫物資給日本，充分展現台日關係友好。

賴清德指出，去年台日雙邊貿易總額高達882億美元，創歷史新高，日本是台灣第三大，台灣是日本第四大貿易夥伴。感謝日本政府支持台灣加入CPTPP，也希望日本持續給予台灣協助。

賴清德說，台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，台灣非常期待能跟日本展開類似貿易協定，增進彼此貿易關係。台積電到日本投資設廠，有許多問題需要日本政府協助，希望國會議員給予支持。

賴清德表示，日本首相岸田文雄主持七大工業國峰會，表現傑出。台灣也希望能與日本共同合作，推動區域的和平穩定。台灣會竭力維護兩岸和平穩定的現狀，強化自身國防力量，也希望跟印太地區民主國家合作，達成和平的目標。

前原誠司表示，台日共享自由、民主、人權和法治等普世價值，台灣對日本而言，是非常重要的友人。日本支持台灣期盼維持現狀的主張，也絕對反對用武力片面改變現狀的作為。

前原誠司指出，台灣在新冠疫情管控有傑出的表現，卻無法參與世界衛生組織（WHO），對世界而言，是巨大的損失。在貿易和技術等方面，他期盼台灣有機會加入CPTPP，日本會盡力給予協助。

前原誠司說，去年年底，日本修訂安保三文件，未來會增加防衛預算，日本朝野都支持強化國防力量的作為。面對中國大陸、北韓、俄羅斯等，與我們持有不同價值觀，且不斷擴張武力的國家，必須堅守自己的價值觀與行動，自己的國家自己救，統合嚇阻的能力，相信對東北亞地區的和平與繁榮能有所貢獻。

前原誠司表示，日本提出經濟安全保障構想，對於享譽盛名的台積電到熊本縣設廠，相當歡迎。日本會在國際場合支持台灣，希望未來台日共同發展能更上一層樓。

日本 賴清德 台積電 台日關係

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