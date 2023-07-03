影／蔡英文搭機捷至桃機　視察擴大吸引國際觀光客方案

今天（3日）是北北基桃1200月票TPASS正式上路後首個上班日，蔡英文總統上午在行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材的陪同下，從台北車站機場捷運A1站搭車至機場，視察加速擴大吸引國際觀光客方案執行情形。蔡英文在機場致詞時表示，迎接疫後觀光復甦，請觀光局掌握市場訊息隨時調整行銷策略，疫情已過去，她邀請大家一起加油。

蔡英文總統上午到桃園機場視察加速擴大吸引國際觀光客方案執行情形，她先到會議室內聽取觀光局簡報，隨後實地體驗抽獎活動並參訪桃機管制區內的免稅店大街，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡總統紛紛大喊「總統好」，更有旅遊團客搶著要跟蔡總統合照。

蔡英文致詞表示，她今天使用TPASS刷卡進站，從台北車站搭乘機捷到桃園機場，只要一張TPASS，北北基桃的台鐵、捷運、輕軌、公車、客運還有Ubike都可使用真的很方便，在台灣新冠肺炎疫情等級降階後，很多人出國旅遊，她也搭機捷到桃機感受民眾出國的喜悅，也了解國際觀光客來台的情況。她也提到，搭機捷抵達桃機時，看到很多台灣的旅客正拿著行李準備要出國，讓她非常羨慕。

蔡英文指出，這段時間政府積極推動各項方案吸引國際觀光客，來台灣自由行的旅客入境時都可以抽五千塊的消費金。政府也提供獎助金，鼓勵國內外的旅行社招攬更多團客來台，她也藉此機會邀請國際觀光客來台參加獨特的慶典，像是幾天前在台東登場的台灣國際熱氣球嘉年華，還有8月桃園市政府將舉辦第一屆世界客家博覽會。

蔡英文也提到，迎接疫後觀光復甦，她也請觀光局掌握市場訊息，隨時調整行銷策略，儘早達成今年度來台旅客600萬人次目標，政府會努力讓台灣的觀光、旅遊產業蓬勃發展，讓世界的觀光客都感受到台灣的安全和便利。疫情已經過去，現在是要打起精神把觀光客找回來的時候，邀請大家一起加油。