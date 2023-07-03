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被問服貿 館長：蘇貞昌以前說不是反服貿 大家可上網查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。記者蘇健忠／攝影
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。記者蘇健忠／攝影

對於兩岸服貿爭議，網紅館長陳之漢說，他有看到偏綠的節目在瞎亂說，過去行政院前院長蘇貞昌曾說，我們不是反對服貿，大家可以上網查，民進黨應該先出來解釋這個。

陳之漢表示，現在一堆人說他要當官，要當內政部長、體育署長，他鄭重否認，就算當了里長，明年5月20日就去跳海，好不好，他是為了人民出來講這個。

陳之漢說，媒體問這題非常帥氣，大陸健身房要開就開啊，商業競爭嘛，商業競爭開多少來多少，做不起來，他就包回去，這跟公共議題好像沒有任何關係。服貿這個東西，他也講得很清楚，兩岸監督條例在那裡，不能失去主權去賺錢，他是2019年反紅媒號召者、反紅媒大將，也是台獨分子，不能因為他質疑執政者，就說他變賣台了。

陳之漢表示，不要每次選舉就拖出芒果乾（指亡國感）來賣，他不樂見，我們今天講的是兩岸人民共生共榮，可以的話，當然不能失去主權嘛。他也是在做品牌的，堅持95％都是台灣製造、還有台灣標章，不像有些民進黨側翼在賣貼牌製造，90％都大陸製造，蔡政府不然把網路上的大陸製品禁掉。希望節目不要再亂講，他不是支持服貿，而是支持人民要活在務實中，把經濟做好，人民買得起房，生得起小孩，這是自己最大的期望。

陳之漢 服貿 民進黨

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