快訊

鐵飯碗生鏽？報考公職人數逐年降 跳出「協和號效應」是唯一出路

0056、00713、00878每月加薪一萬需各存幾張？ 她估這檔成本最低

耍特權？傳指揮搜索炎亞綸住家、派車接送應訊 士林地檢署低調不證實

民進黨：服貿有強烈政治目的 與CPTPP完全不同

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

國民黨立法院黨團質疑民進黨政府只要CPTPP，不要服貿，民進黨發言人張志豪今天表示，大陸國台辦說得很清楚，要復談貨貿、服貿，前提就是要接受九二共識的政治基礎。服貿具有強烈政治目的，與目前政府爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）完全不同。

張志豪說，台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，把經濟產業鎖在大陸。請支持重啟服貿的國民黨及侯友宜，還有民眾黨總統參選人柯文哲，必須向國人說明清楚，服貿對各行各業的衝擊，以及對年輕人就業機會的衝擊，不要冒進暴衝傷害台灣，他質疑侯友宜是否已經準備公開支持九二共識。

張志豪指出，加入CPTPP和對大陸開放服貿、貨貿最大不同，首先是前者符合經貿自由化原則，台灣加入無需以一中原則作為政治前提；服貿、貨貿必須符合九二共識、一個中國等強制政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使中共當局遂行對台以商圍政、以經促統的政治目的。

張志豪說，CPTPP是一組多邊關係的自由貿易協定，台灣加入CPTPP，是跟其他12個以上經濟市場進行貿易自由化，雖有開放，亦能透過分散市場風險降低經濟衝擊，這跟兩岸雙邊協定完全不同意義。

張志豪表示，兩岸服貿協議最大的風險，是大陸處心積慮對台設下政治陷阱，加上不對等前提開放後的潛在經濟衝擊，台灣和大陸經濟一體化後，所承擔的政治風險，遠大於經濟效益。台灣加入CPTPP不僅沒有政治陷阱衝擊，更是我國拓展國際空間、回饋國際社會，以及發揮台灣軟實力的重要管道。

張志豪說，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等10大產業。服貿將直接衝擊400萬的台灣就業人口，拉低台灣產業薪資水水平，大陸企業和其從業人員，都將進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，對台灣經濟安全威脅不能等閒視之。

服貿 九二共識

延伸閱讀

侯友宜拋出核一再啟動 陳建仁回應了

侯友宜拋評估重啟核一 陳建仁：已不具備發電能力

民進黨：服貿具有強烈政治目的 與CPTPP完全不同

柯文哲：侯友宜曾感謝台北市府幫蓋捷運

相關新聞

名下有23筆土地卻辦716遊行？ 黃國昌：民進黨側翼又來

前立委黃國昌將與「館長」陳之漢7月16日舉行公平正義大遊行，黃國昌財產登記23筆土地跟房產，遭質疑居住正義可能不正義。黃...

民進黨：服貿有強烈政治目的 與CPTPP完全不同

國民黨立法院黨團質疑民進黨政府只要CPTPP，不要服貿，民進黨發言人張志豪今天表示，大陸國台辦說得很清楚，要復談貨貿、服...

要CPTPP卻不要服貿 藍綠各執主張

捨去鄰近的服貿，追逐機會渺茫的CPTPP，民進黨正壓縮我國貿空間！國民黨立委賴士葆3日於記者會表示，為了加入CPTPP，政府開放了萊豬、日本核食與加拿大全齡牛肉，但至今卻仍無任何進展。

立委批打詐綱領1.5版慷納稅人之慨 13億元預算亂撒一通

行政院5月通過新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，投入新台幣13億元經費，民眾黨立委陳琬惠今天說，政府沒有正視基層人力荒...

特拉斯訪台我付費350萬邀請 陳建仁：不必多所猜測

英國前首相特拉斯5月受邀訪台演講，費用是國安局外圍組織遠景基金會和外交部埋單，總額約為台幣350萬元，藍營批評用人民納稅...

藍委嗆賴清德：加入CPTPP也要和中國大陸談貿易壁壘

民進黨總統參選人賴清德最近表示，重談服貿就是一中市場。國民黨立法院黨團今天記者會表示，台灣無論是加入CPTPP還是RCE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦