民進黨：服貿有強烈政治目的 與CPTPP完全不同

國民黨立法院黨團質疑民進黨政府只要CPTPP，不要服貿，民進黨發言人張志豪今天表示，大陸國台辦說得很清楚，要復談貨貿、服貿，前提就是要接受九二共識的政治基礎。服貿具有強烈政治目的，與目前政府爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）完全不同。

張志豪說，台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，把經濟產業鎖在大陸。請支持重啟服貿的國民黨及侯友宜，還有民眾黨總統參選人柯文哲，必須向國人說明清楚，服貿對各行各業的衝擊，以及對年輕人就業機會的衝擊，不要冒進暴衝傷害台灣，他質疑侯友宜是否已經準備公開支持九二共識。

張志豪指出，加入CPTPP和對大陸開放服貿、貨貿最大不同，首先是前者符合經貿自由化原則，台灣加入無需以一中原則作為政治前提；服貿、貨貿必須符合九二共識、一個中國等強制政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使中共當局遂行對台以商圍政、以經促統的政治目的。

張志豪說，CPTPP是一組多邊關係的自由貿易協定，台灣加入CPTPP，是跟其他12個以上經濟市場進行貿易自由化，雖有開放，亦能透過分散市場風險降低經濟衝擊，這跟兩岸雙邊協定完全不同意義。

張志豪表示，兩岸服貿協議最大的風險，是大陸處心積慮對台設下政治陷阱，加上不對等前提開放後的潛在經濟衝擊，台灣和大陸經濟一體化後，所承擔的政治風險，遠大於經濟效益。台灣加入CPTPP不僅沒有政治陷阱衝擊，更是我國拓展國際空間、回饋國際社會，以及發揮台灣軟實力的重要管道。

張志豪說，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等10大產業。服貿將直接衝擊400萬的台灣就業人口，拉低台灣產業薪資水水平，大陸企業和其從業人員，都將進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，對台灣經濟安全威脅不能等閒視之。