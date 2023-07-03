立委批打詐綱領1.5版慷納稅人之慨 13億元預算亂撒一通

行政院5月通過新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，投入新台幣13億元經費，民眾黨立委陳琬惠今天說，政府沒有正視基層人力荒，花了一堆錢宣傳與整修設備場地，預算亂撒一通，完全是慷納稅人之慨。

陳琬惠上午在立法院舉行記者會指出，根據警政署的統計，近年詐欺案件數持續成長，2022年達到2萬9509件，全國地檢署新收電信詐欺案件數，更是連年翻倍成長，2022年達到16萬799件，比起2019年多了4.6倍，台灣彷彿淪為詐騙之島。

陳琬惠說，面對海量的詐騙案，多個部會通通高喊缺人，根據警政署報告，2023年各警察機關偵查佐缺額292人，缺額率達6.44%，法務部報告顯示，2023年檢察官缺額132人，缺額率達8.61%。

陳琬惠表示，當海量詐騙案壓垮第一線檢警時，13億度預算放在增補人力，卻少得可憐，其中只有1億1000多萬元用於增補臨時人力，設備場地整修，防詐宣導卻分別高達9億9000萬、6500萬元。

陳琬惠說，如此分配納稅人的13億預算，完全是慷納稅人之慨，政府沒有正視基層的人力荒，花了一大堆錢在宣傳與整修設備場地，法務部的國際參訪費用近100萬元，行政司法業務聯繫會議費用也有180萬元。

陳琬惠表示，行政院長陳建仁應該出面說明，預算分配的專業考量是什麼，絕對不能只是要展現打詐決心就亂撒一通。

陳琬惠指出，針對詐騙案的源頭管理，金管會、數位發展部，與國家通訊傳播委員會，都應該扛起責任，對於欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號，與橫行無阻的電信境外門號進行監管，別再繼續互踢皮球。